"Stad verwaarloost BMX-terrein, piste amper geschikt om te oefenen" 21 april 2018

03u05 0 Oostende Er is opnieuw heibel rond de BMX-piste in Oostende. Volgens een club verwaarloost het stadsbestuur, dat na geruzie het beheer van het terrein overnam, het onderhoud van de piste. Een top-BMX'er zou daardoor al gevallen zijn.

Er was lange tijd onenigheid omdat één club instond voor het onderhoud van de piste en daardoor het terrein ook exclusief mocht gebruiken. Als oplossing werd het beheer overgedragen aan de stad en mocht er een tweede club van het terrein gebruikmaken. Na twee jaar vindt de oorspronkelijke club dat de stad het onderhoud van de piste verwaarloost. De leden trekken samen met N-VA aan de alarmbel. "Intussen werd de piste al twee jaar niet meer aangepakt. Af en toe komt de groendienst om de ergste putten te vullen met dolomiet, maar het blijft gevaarlijk. Op veel plaatsen is de laag zelfs volledig weg en ontstaan er bij regenweer drassige plekken. Dat is heel gevaarlijk voor BMX'ers. Op dit moment is het terrein amper geschikt als oefenpiste", zegt voorzitter Pieter Rodgerson. Een van de leden die deze zomer naar het Europees kampioenschap zou gaan, is zelfs ten val gekomen door zo'n drassige plek.





Schepen Arne Deblauwe (sp.a) verdedigt het beleid van de stad. "Wij proberen alle infrastructuur als een goede huisvader te beheren en te onderhouden. Ook de BMX-piste. De voorbije en komende maanden zullen we meer dan 100.000 euro geïnvesteerd hebben. Er werd verlichting geplaatst en de kosten voor een nieuwe laag dolomiet worden binnenkort aan het schepencollege voorgelegd." (LBB)