"Soms stijve nek en blauwe plekken na optreden" ROCK-'N-ROLLDUO THE GLÜCKS RELEAST TWEEDE LP BART BOTERMAN

26 april 2018

02u37 1 Oostende Hun tweede langspeelplaat 'Run Amok' is sinds afgelopen weekend over de hele wereld te verkrijgen en hun release-show in de Gentse Charlatan was uitverkocht. Het rock-'n-rollduo The Glücks uit Oostende staat misschien wel voor de grote doorbraak.

De snedige en rauwe rock-'n-roll van The Glücks walst als een trein over je heen en doet denken aan grootheden van de jaren '60 zoals The Stooges, The Sonics en The Cramps. Als recensies het hebben over de 'Bonnie & Clyde' van Oostende, dan hebben The Glücks als rockgoden in wording hun imago alvast mee.





Verbondenheid

"Dat we een koppel zijn, geeft zeker een extra dimensie aan onze muziek. Samen spelen is soms vergelijkbaar met seks. We zijn op elkaar ingespeeld, gaan tot het uiterste en werken naar een hoogtepunt. Het gevoel van verbondenheid willen we aan ons publiek overbrengen. Het gebeurt dat we een stijve nek of zelfs blauwe plekken overhouden aan optredens, maar we moeten onze energie kwijt kunnen. Het geeft voldoening als mensen terugkomen naar shows", vertellen Alek Pigor (28) en Tina Ghillebert (29).





In 2013 kregen The Glücks een eerste erkenning als winnaar van de rockrally Westtalent. "En zeggen dat Tina slechts een jaar drum speelde en we geen echte nummers hadden. Al negen jaar zijn we een koppel en spelen we samen muziek, maar pas in 2012 begon Tina naast zingen ook met drummen. Dat was gek genoeg voor het eerst tijdens een optreden. De sfeer was wild en we gaven alles wat we in ons lijf hadden. Toen is The Glücks écht ontstaan", reageert Alek. Sindsdien werkten ze al een tweehonderdtal optredens af in binnen- en buitenland, onder meer op Pukkelpop, Incubate Festival, Lugano Festival en de voorprogramma's van pakweg The John Spencer Blues Explosion, Thee Oh Sees en The Kids.





Liefde voor elkaar

Aan kinderen denkt het koppel nog niet meteen. "Maar een album maken beschouwen we wel als een nakomeling produceren", lachen Alek en Tina. 'Run Amok', volledig live en analoog opgenomen in de studio, is de tweede langspeelplaat, na 'Youth on Stuff' in 2016 en de EP 'Barefoot Sessions' in 2014. "Vier maanden lang waren we, naast onze fulltimejobs, dag en nacht bezig met de nieuwe plaat. Twee weken voor de opnames sloten we ons volledig op in ons huis om de songs te finetunen. Ons recept is misschien wel de liefde voor elkaar en voor de rock-'n-roll", aldus Tina.





Ze dromen naar eigen zeggen van een buitenlandse tournee en om ooit te kunnen leven van hun muziek. Op 27 april spelen ze alvast als headliner in Fuifzaal Elysée in Oostende, in het kader van de Lokale Helden. Een dag later staan ze in de AB in Brussel en op 5 mei in Den Trap in Kortrijk. Meer data en vooral muziek op theglucks.bandcamp.com.