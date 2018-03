"Soms gaan we zelfs mee naar de gynaecoloog" BABYCOACHES BEGELEIDEN TOEKOMSTIGE OUDERS OP ALLE VLAKKEN LEEN BELPAEME

24 maart 2018

02u39 0 Oostende Babycoaches Astrid en Yana begeleiden toekomstige ouders op weg naar de geboorte. Praktische problemen, emotionele twijfels, ze weten altijd raad. Nu zijn er ook steekkaarten die vrouwen bij elke maand van de zwangerschap de juiste info bieden.

In De Katrol en het Huis van het Kind zijn al twee jaar lang babycoaches aan de slag die toekomstige ouders bijstaan om hun vragen te beantwoorden of ondersteuning te bieden. Dat kan zowel praktisch of emotioneel zijn. Er werden nu ook steekkaarten ontwikkeld die ouders maand per maand de nodige informatie geven. Het project 'Babycoach' moet ervoor zorgen dat elke baby in optimale omstandigheden geboren wordt. "Het is belangrijk dat voor de geboorte alles geregeld is, zodat ouders zich na de geboorte enkel nog met het kindje moeten bezig zijn en niet met allerhande dingen die stress veroorzaken", zegt schepen Tom Germonpré (sp.a).





Checklist

Daarom werden er steekkaarten opgemaakt die per maand van de zwangerschap alle informatie bevatten waar ouders op moeten letten. "Deze steekkaarten worden verspreid via artsen, vroedvrouwen, organisaties in kraamhulp en andere sociale partners. Ze bevatten allerhande informatie, van hoe je kinderopvang moet aanvragen tot welke medische testen je moet laten uitvoeren. Er is bijvoorbeeld ook een checklist met wat je moet meenemen naar het ziekenhuis", zegt Kimberly Maenhoudt, die als eerste babycoach aan het project werkte. "Zwangere vrouwen moeten nu vaak op veel verschillende plaatsen naar informatie zoeken. We bieden op de steekkaarten een antwoord op de veel voorkomende vragen met per maand één duidelijke fiche", vertelt Niek Vanmaeckelberghe, coördinator kansen voor kinderen bij de stad Oostende.





Soms volstaat mailtje

Sommige ouders hebben genoeg aan de steekkaarten, andere hebben meer hulp nodig. Zij kunnen dan terecht bij de babycoach. "Onze contactgegevens staan op elke kaart vermeld. Sommige mensen hebben genoeg aan een antwoord via mail, bij andere mensen gaan we op bezoek om de vragen te bespreken. Dat zijn zowel praktische problemen, maar ook emotionele. Sommige ouders zijn onzeker of ze het wel zullen aankunnen. Als dat nodig zou zijn, gaan we met kwetsbare gezinnen ook mee naar de gynaecoloog of naar andere diensten. Elke vraag wordt apart bekeken en we bekijken telkens wat we zelf kunnen doen of naar welke dienst we kunnen doorverwijzen", zegt Kimberly Maenhoudt nog.





Momenteel zijn Astrid Coenen en Yana Debusschere de twee babycoaches. Zij werken samen met een ruim netwerk aan diensten om toekomstige ouders te ondersteunen. De fiches zullen ook via de Facebookpagina van het Huis van het Kind te raadplegen zijn.