"Skaten doe ik voor de kick" GEERT VANBLAERE (60) BEWIJST DAT NIEMAND TE OUD IS OM TE LEREN BART BOTERMAN

08 februari 2018

02u36 0 Oostende Een mens is nooit te oud om te leren. Daar is skater Geert Vanblaere (60) uit Oostende het levende bewijs van. De frisse zestiger

gooit zelfs hoge ogen op longboardevents. "Ik wil me eigenlijk gewoon amuseren en de kick voelen. Bovendien houdt het mijn lichaam jong", getuigt Geert. Hij beoefent tal van disciplines in het skaten en maakt ook zelf prototypes van skateboards.





Zelfs temperaturen rond het vriespunt weerhielden Geert Vanblaere er gisteren niet van om even te trainen in de skatebowl 'De Velodroom' in Oostende. Enkele jongeren en kinderen keken vol bewondering toe toen Geert met zijn longboard, schijnbaar achteloos, van aan de rand van de bowl naar beneden dropte om vervolgens enkele vloeiende lijnen uit zijn voeten te toveren. "Dat droppen (zich afzetten van aan rand van de skatebowl, red.) heb ik eigenlijk nog maar een jaar onder de knie. Je moet vooral durven en in het begin is dat niet vanzelfsprekend. Voor jongeren is die stap misschien kleiner dan voor mij", zegt Geert, tuinman van beroep.





Respect

De man was jarenlang coach in de gevechtssport wushu maar besloot het eind jaren 90 over een andere boeg te gooien. "Ik was eigenlijk begonnen met surfen, maar bij gebrek aan wind en golven in onze contreien zag ik in skateboarden een beter alternatief. In het begin voelde ik mij wat onwennig op een plank, maar stelselmatig leerde ik bij en proefde ik van andere skatedisciplines, zoals downhill, skeleton, buttboard en kneeboard. Een zestal jaar geleden betrad ik voor het eerst de toen gloednieuwe bowl in de Velodroom in Oostende. Soms keken de andere skaters wat raar, gezien ze soms meer dan de helft jonger waren dan ik. Maar steeds toonden ze veel respect voor wat ik deed. De microbe heeft me nooit losgelaten", getuigt de gepassioneerde Oostendenaar. Van de gevaren was hij zich steeds bewust. "Hoe ouder je wordt, hoe minder lenig je bent. Als je met een longboard van een berg naar beneden raast, soms met 90 kilometer per uur, weet je dat je weinig foutenmarge hebt. Het remmen is het moeilijkste onderdeel, dus bedacht ik mijn eigen remsysteem: een parachute. Als ik wil stoppen, doe ik mijn parachute open en vertraag ik tot de helft van de snelheid. Collega-skaters vonden dat erg inventief en op downhill-events kreeg ik de bijnaam 'Batman'. Velen hadden nog nooit een skater met een parachute gezien", gaat Geert verder.





Tweede plaats

Naast de parachute vervaardigde Geert zelf ook tal van skateboards in de verschillende disciplines, naar zijn eigen gedacht. "Zo maakte ik bijvoorbeeld een skeletonboard (een skateboard waarop men op de buik ligt met het hoofd vooruit, red.) met een zelfbedacht remsysteem via de ellebogen. Twee jaar geleden, op het Belgisch kampioenschap buttboard (een skateboard waar je op zit met het zitvlak, red.), werd ik zelfs tweede op mijn eigen ontworpen plank. In het normale downhill-skaten moest ik het wel afleggen tegen de jonge generatie, al vond ik dat niet abnormaal", gaat Geert verder. Hij is nog steeds erg gepassioneerd en wil blijven skaten tot zijn lichaam het niet meer toelaat.





"Mijn leeftijd heb ik nooit als een struikelblok ervaren, al merk ik soms dat mijn gewrichten en rug wat tegenstribbelen. Aan de andere kant houdt het mijn lichaam jong. Misschien zal ik wel sneller aftakelen als ik stop. Ik wil mij gewoon amuseren, snel naar beneden razen en de kick voelen. Zolang ik kan, wil ik blijven skaten", besluit Geert Vanblaere.





Bekijk een filmpje van Geert Vanblaere in actie op www.hln.be/skater