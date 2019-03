‘Sea King’ wordt ingezet als lesmateriaal bij het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum Timmy Van Assche

26 maart 2019

18u45 0 Oostende Het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum Oostende en haar partners hebben een unieke samenwerking met Defensie lopen. Het opleidingscentrum ontvangt de Sea King RS-05 als educatief materiaal voor haar studenten Vliegtuigtechniek.

De SeaKing RS-05 word ook wel ‘the black beauty’ genoemd. Gebouwd in het jaar 1976 kende het zijn eerste vlucht in juni van datzelfde jaar. De basis van Koksijde mocht hem in ontvangst nemen in november 1976. Sinds 2001 draagt dit toestel met trots de Belgische kleuren op zijn herkenbaar zwarte body. Na een carrière van 43 jaar mag hij effectief op pensioen gaan in Oostende. De Sea King vloog in totaal 60.000 vlieguren en redde 1.757 personen in 3.309 reddingsacties. De helikopter zal nu de luchtvaartstudenten in Oostende en ver daarbuiten inspireren om hun carrière uit te bouwen.

Samenwerking luchthaven

“De luchthaven van Oostende-Brugge is bijzonder blij dat dankzij de uitstekende samenwerking met het VLOC én ministerie van defensie één van de Sea King-toestellen zijn definitieve ‘rustplaats’ zal krijgen, hier op de luchthaven. Dat de Sea King hét icoon bij uitstek is geweest gedurende decennia inzake reddingsoperaties op zee, hoeft niet herhaald te worden. Naast een mooie publiekstrekker, zijn wij ook zeer opgetogen dat dit toestel in de toekomst zijn diensten nu zal kunnen bewijzen voor de vele studenten binnen de luchtvaartopleiding. Het past perfect in onze strategie om naast onze hoofdactiviteiten als luchthaven ook nevenactiviteiten, zoals bijvoorbeeld luchtvaartopleidingen en onderzoek te promoten en verder te ontwikkelen binnen de site van de luchthaven”, zegt Eddy Myngheer, Business Unit Manager van de luchthaven Oostende-Brugge.

Grootste luchtvaartcampus

“Het VLOC is het kloppend hart op de grootste luchtvaartcampus van ons land”, vervolgt Geert Keirens, afgevaardigd bestuurder van het VLOC. “Het opleidingscentrum grenst aan de tarmac van de luchthaven van Oostende-Brugge en is omringd door de pilotenschool Ostend Air College (OAC), het gloednieuwe North Sea Aviation Center (NSAC), Noordzee Vliegclub en Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV). Dit bezorgt ons een unieke positie als opleidingscentrum. In combinatie met onze reeds jarenlange unieke opleidingen in het centrum, zijn wij klaar voor het uitbreiden van onze activiteiten. Dankzij de prachtige samenwerking met Defensie is dit het ideale startschot.” Het VLOC opende de deuren in juni 2007. Het is de thuisbasis voor de bacheloropleiding Luchtvaart van VIVES Hogeschool, secundair onderwijs Vliegtuigtechnieken van Petrus & Paulus West en de volwassenopleiding van de VDAB Aspirant Vliegtuigonderhoudstechnicus. De opleidingen zorgen samen voor een 200-tal studenten Vliegtuigtechniek in Oostende. Naast deze opleidingen is het VLOC ook hét centrum voor alle luchtvaartgerelateerde events en projecten ter ondersteuning van de ‘Maintenance, Reapair and Overhaul’ of MRO-sector.