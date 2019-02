‘Schimmige figuren, rechters, filosofen en oude knarren’ op tentoonstelling in Oostendse vredegerecht BBO

28 februari 2019

18u21 0 Oostende In het gerechtsgebouw van Oostende is sinds vandaag een tentoonstelling van de monumentale schilderijen van kunstenares Clo aan de gang. Het vredegerecht lijkt wel de perfecte setting in de thematiek van de kunstenares.

“Doeken bevolkt met schimmige figuren, rechters, filosofen en een stel oude knarren, voorzien van religieuze toebehoren, wisselen elkaar af. Die laatste stellen de leiders van de zeven grootste wereldreligies voor. Een voodoo, de paus, een rabbijn en de Dalai Lama hangen lichtjes ongemakkelijk zij aan zij. Een portret van Anne Gruwez, onderzoeksrechter en mediafiguur, gaat volledige op in de omgeving. In de hoge, marmeren hal zien we schilderijen waarin anonieme burgers en mensen in politie-uniform zich een weg banen door een dichte, onheilspellende mist”, beschrijft organisator Mirthe Demaerel de expositie.

Kunstenares Clo of Claudia Moens reflecteert naar eigen zeggen over de keuzes die ons elke dag voorstaan en hoe die onze identiteit bepalen. Argwanend aanschouwt ze religie, politiek en geografische afbakeningen die worden aangereikt om identiteit mee vorm te geven. “De schilderijen van Clo of voluit Claudia Moens vertolken universele gevoelens van angst, verlamming, onmacht, verzet en onwetendheid door onrecht, het gevolg van religieus en politiek wanbeleid”, duidt Mirthe Demaerel de insteek van de expo in het vredegerecht. Nog te zien tot 31 mei.