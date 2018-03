'Scheepsmasten' verlichten Baelskaai OPVALLENDE LANTAARNPALEN KOSTEN 680.000 EURO L EEN BELPAEME

23 maart 2018

02u52 0 Oostende De Hendrik Baelskaai krijgt tien opvallende verlichtingspalen in de vorm van een scheepsmast. Het prijskaartje bedraagt 680.000 euro, waarvan de helft betaald wordt door de privésector.

De nieuwe inrichting van de Hendrik Baelskaai krijgt steeds meer vorm en nu werden ook de eerste drie verlichtingspalen geplaatst. Het zijn geen traditionele palen, maar 19 meter hoge masten die 5 graden hellen richting de kade. Ze werden speciaal voor de stad gemaakt in Finland en moeten het maritieme karakter van de vernieuwde kade op de Oosteroever in de verf zetten. De masten hebben twee armen met ledverlichting in. Aan de zijde van het wegdek werd sterkere verlichting voorzien met drie lichtbundels die de straat verlichten, maar ook de kade iets verderop. Aan de kant van de wandelboulevard zitten twee ledlichtbundels met een zachtere belichting. "De verschillende functies van het openbaar domein vragen om een andere lichtsterkte", leggen Pieter Declerck en Bruno Jansseune van Eandis uit. Zij zijn verantwoordelijk voor de plaatsing. "We werken voor de plaatsing samen met het bedrijf dat ook de verlichting in het stadion van KVO heeft geplaatst. Het is toch een speciale klas om dergelijke grote palen te plaatsen", klinkt het nog.





Lichtplanner

In totaal komen er tien armaturen die ontworpen werden door lichtplanner Guillaume Jéol Jéol in samenwerking met de directie Openbaar Domein van de Stad en Eandis en vervaardigd in Finland. "De masten zijn opgebouwd uit houtstukken die aan elkaar gelijmd werden. Daardoor zijn de hoge palen veerkrachtiger en beter bestand tegen de wind", licht schepen Jean Vandecasteele (sp.a) toe. De verlichtingsmasten kosten 680.000 euro. "De herinrichting van het openbaar domein wordt samen met de privésector gerealiseerd. Zij betalen de helft van alle kosten", zegt Vandecasteele nog. Bouwondernemer Bart Versluys, die momenteel heel wat appartementsgebouwen ontwikkelt op de Oosteroever, is alvast tevreden. "Het ziet er heel mooi uit. Ik ben blij dat de stad bij de functionele verlichtingspalen ook rekening houdt met esthetiek."





De heraanleg van de Hendrik Baelskaai is momenteel nog volop bezig. Het eerste deel aan de kant van de vuurtoren is al klaar en de rest moet klaar zijn tegen het bouwverlof. De verlichtsmasten worden stelselmatig bijgeplaatst naargelang de werken vorderen. Vanaf dat er een vijftal palen geïnstalleerd zijn, zullen ze ook branden. De kaai krijgt een grondige metamorfose met een wandelpromenade, een rijweg, dwarse parkeerplaatsen en een vernieuwde kade voor de visserij.