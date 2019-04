‘Record Store Day’ strijkt voor 10de keer neer

in Compact Center: “Grootste aanbod exclusieve releases ooit” Timmy Van Assche

11 april 2019

15u57 0 Oostende De enige platenzaak van Oostende, Compact Center, doet zaterdag voor de tiende keer mee aan de internationale Record Store Day. Vinyl- en muziekliefhebbers kunnen zich weer storten op een enorm aanbod aan exclusieve uitgaven, waaronder die van de afscheidnemende The Van Jets.

Drukte alom in Compact Center. Zaakvoerder Yves Deckmyn sloot donderdagmiddag zelfs zijn zaak om alles in gereedheid te brengen voor Record Store Day. Vele honderden nooit eerder uitgegeven lp’s en singles worden gesorteerd en netjes in de etalage gezet. “Niet alleen doen we voor de tiende keer mee met dit internationale event, maar nooit eerder was het aanbod zo enorm”, zegt Yves. “The Doors, Janis Joplin, David Bowie, Gorillaz en Lou Reed zijn maar enkele van de grote namen waarvan enkel op Record Store Day een exclusieve, gelimiteerde plaat wordt uitgebracht. Ook Whispering Sons komt met een opvallende release op de proppen. En natuurlijk ontbreken ‘onze’ Van Jets niet met een beperkte oplage van de single Ricochet/Who Does? en ‘limited edition’ van het album Electric Soldiers. Ook leuk: de fantastische band The Delines, die op 8 mei in muziekclub De Zwerver staat, presenteert hun debuutplaat Colfax - een opmerkelijke oranje vinyl.” RSD werd in het leven geroepen om de onafhankelijke platenwinkels te steunen. Het event krijgt ook steevast de steun van talloze artiesten. “Kijk, Record Store Day is dé wereldwijde hoogdag voor verzamelaars en liefhebbers. Wie die dag niet in de agenda heeft staan, is geen echte muziekfan", grapt Yves met een knipoog. De winkel in de Vindictivelaan 10 is zaterdag uitzonderlijk doorlopend open vanaf 9.30 uur.