"Publiek zal ogen niet geloven"

02u39 0 TVA Nicholas staat straks op het podium van het Kursaal voor zijn grootste zaalshow ooit. Oostende Theatershow 'Echt' van goochelaar Nicholas Arnst (26) strijkt op 10 februari neer in het Kursaal. "Hier mijn eigen show spelen, daar droomde ik al jaren van", zegt Nicholas. De bekende goochelaar lokt in Vlaanderen volle zalen. Dat zal in het Kursaal niet anders zijn.

'Street magician' Nicholas Arnst speelt op wonderlijke wijze 'met je voeten', met kaartentrucs, munttrucs en andere illusies verbaast hij elke toeschouwer. Het grote publiek leerde hem kennen tijdens 'Belgium's Got Talent' op VTM. In 2015 kreeg hij zijn eigen televisieprogramma, 'Nicholas'. Dat is tot op heden zodanig populair dat VTM de show nu op zondag opnieuw uitzendt. Sinds vorig jaar reist Nicholas Arnst door Vlaanderen met zijn uiterst geslaagde theatershow: 'Echt'. Zo'n vijftig shows in de Vlaamse culturele centra waren in een mum van tijd uitverkocht. Op zaterdag 10 februari is het Kursaal het decor voor de grootste opvoering van allemaal. "We vertalen de tv-show naar het theater", vertelt Nicholas. "Mensen willen de trucs in het echt meemaken. Daarom zal er heel wat interactie zijn, ik loop ook tussen de toeschouwers. Mensen geloven soms niet wat ze op televisie zien. Ze denken dat er met de beelden wordt gespeeld. Ik kom gewoon het podium op, net zoals ik in het televisieprogramma mensen zou aanspreken. Ik zal ook enkele items uit het publiek naar voor vragen. Want de publieke verwondering blijft belangrijk. Daarom heb ik ook enkele speciale trucs bedacht voor deze show." Alle actie wordt haarfijn in beeld gebracht en geprojecteerd.





Oostende blijft voor Nicholas speciaal. Hij werd geboren in Jeddah, Saudi-Arabië, maar groeide op in Brugge. "Ik kwam regelmatig naar Oostende om te surfen met vrienden, in de schaduw van het Kursaal. Ik droomde er dan ook van om hier ooit op het podium te staan met mijn eigen show. Weet je, ik stond voor de allereerste keer op de planken tijdens de Nacht van de Magie in 2015, ook in het Kursaal. Het betekende het startschot voor mijn zaalshows. En de try-out van 'Echt' vond plaats in De Grote Post."





Nicholas herinnert zich ook een straffe truc die hij uithaalde op het staketsel. "Voor het tv-programma bedacht ik een truc met een trouwring, die we zouden weggooien en vervolgens terugbrengen. Op het staketsel spraken we een visser aan. 'Ik heb m'n trouwring nog geen enkele keer van mijn vinger gehaald in veertig jaar', zei de man. Vlak voor we de ring weggooiden, zei ik hem dat er een kans bestond dat de truc kon mislukken. Maar we deden het toch. De visser haalde zijn lijn binnen en zijn ring bengelde netjes aan zijn vishaak."





