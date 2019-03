“Proficiat, u bent met de fiets” Dat verdient een applaus Leen Belpaeme

21 maart 2019

08u51 0 Oostende Werkgroep Fietseling nam donderdagmorgen deel aan de applausdag van de nationale Fietsersbond.

In de Graaf de Smet de Naeyerlaan namen een tiental leden plaats om voorbijrijdende fietsers toe te juichen. Ook enkele leden van het schepencollege waren vroeg uit de veren om deel te nemen. Met de actie wil de fietsersbond hun sportieve medemens feliciteren omdat ze voor het slimste en gezondste vervoermiddel kiezen en hen tegelijkertijd ook bedanken omdat ze de wereld een stukje leefbaarder en plezanter maken. De locatie werd overigens niet toevallig gekozen. “Tijdens deze actie kijken we ook toe hoe automobilisten reageren op de fietsende medemensen. Deze locatie is gekozen omdat het op dat ochtendlijke uur zeer druk is, voor zowel voetgangers, fietsers en automobilisten”, zegt voorzitter Charles Noppe. “We willen de fietsers echt in de bloemetjes zetten. De fietstrajecten zijn niet altijd even comfortabel. Daarom deze steun voor de fietsers.” Er werden ook cadeautjes uitgedeeld. De fietsers kregen een fietsbel en fietslichtjes, maar het uitdelen verliep echter niet even vlot. Sommige konden ‘rennersgewijs’ het cadeau aannemen andere waren dan weer eerder verrast door het gulle gebaar.