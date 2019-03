“Prijsverhoging woonzorgcentra wordt gebruikt voor doorgroeihuis”, sp.a haalt uit Leen Belpaeme

20 maart 2019

17u40 0 Oostende Het stadsbestuur wil de oprichting van het nieuwe doorgroeihuis voor daklozen betalen met de inkomsten die ze halen uit het verhogen de prijzen in de woonzorgcentra. Dat zegt sp.a-stadsmakers aan de hand van een interne nota.

Tijdens de vorige gemeenteraad maakte John Crombez zich nog zorgen om de oprichting van een doorgroeihuis. Het dossier was al eens op de agenda van het schepencollege gekomen, maar dan weer ingetrokken. Volgens schepen Natacha Waldmann waren er geen problemen, maar moest een en ander nog bekeken worden. Sp.a-stadsmakers zegt nu te weten wat het probleem toen was. “Twee weken voor de gemeenteraad is een nota opgemaakt waarin becijferd wordt dat de verhoging van de prijzen voor de woonzorgcentra voor extra inkomsten zal zorgen: zo’n 270.000 euro. Met de inkomsten zou de kostprijs voor de oprichting van het doorgroeihuis en het extra personeel kunnen bekostigd worden”, licht John Crombez toe. “Er waren dus wel degelijk problemen binnen de meerderheid. Het bestuur wil geen extra budget uittrekken voor het doorgroeihuis en dus moest de schepen ergens anders geld halen. Het is weliswaar erg dat de bewoners van de rusthuizen opdraaien voor deze investering. Ze zullen extra betalen, maar er zal niets van terugkeren naar de zorg. Bovendien heeft de schepen gelogen toen ze op de gemeenteraad zei dat er geen problemen waren. Dit was het probleem, haar coalitiepartners willen geen extra budget geven.”

Schepen Natacha Waldmann (Groen) ontkent echter dat er een verband is. “Ik wil formeel stellen dat ik niet gelogen heb en dat er ook geen rechtstreeks verband is tussen de indexering en het doorgroeihuis. De formulering vanuit de financieel beheerder is ietwat ongelukkig, het punt dat deze nota moest maken is dat er budgettaire ruimte is binnen het OCMW om de kosten van het doorgroeihuis te dragen, zonder dat de dotatie vanuit de Stad diende te verhogen”, zegt Waldmann. Ook over de indexering is Waldmann duidelijk. “Deze was nodig om de stijgende kosten te wijten aan bijvoorbeeld de indexering van de lonen, te dragen.”