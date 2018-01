"Plots sprak ik met Nastassja Kinski. Fantastisch!" REGISSEUR KRISTOF HOORNAERT WINT AWARD OP CAPRI-HOLLYWOODFESTIVAL SAM VANACKER

02u45 0 Fobic Films Hoofdrolspelers in de film zijn Johan Leysen (de kluizenaar) en Gilles De Schrijver (de jonge moordenaar). Oostende Regisseur Kristof Hoornaert (37) is op het filmfestival van Capri-Hollywood verkozen tot 'Breakout Director of The Year' (doorbraakregisseur) met zijn debuutlangspeelfilm 'Resurrection'. Het filmfestival op het schilderachtige Italiaanse eilandje dient als een soort van maatstaf voor de Oscars en brengt elk jaar het kruim van Hollywood op de been. 'Resurrection' komt volgende week woensdag bij ons in de zalen.

Kristof Hoornaert is afkomstig uit het kleine Gits en verhuisde na zijn studies Audiovisuele Kunsten op zijn 25ste naar Oostende. Hij debuteerde met de kortfilms 'Kaïn', ''The Fall' en 'Empire'. 'Resurrection', zijn eerste langspeelfilm was vorig jaar al in première te zien op het filmfestival van Gent.





De films van Hoornaert zijn geen spectaculaire Hollywoodfilms, maar ingetogen Europese arthouse-cinema waarbij dialogen eerder ondergeschikt zijn aan de beeldtaal.'Resurrection' vertelt het verhaal van een oude kluizenaar, gespeeld door Johan Leysen, die in een bos een halfnaakte jonge man vindt en hem meeneemt naar zijn hut. De jongeman, een rol van Gilles De Schrijver, praat niet, maar er ontstaat begrip tussen de twee. Tot de politie aanklopt. De jonge kerel heeft een moord gepleegd. De kluizenaar staat voor een moreel dilemma: staat hij toe dat de politie zijn gast in de gevangenis draait, of verzet hij zich daartegen? De film is in zekere zin de langspeelversie van de awardwinnende kortfilm 'Kaïn' uit 2009, want die kortfilm (met Gitsenaars Kevin Plet en Bart Desloovere in de rollen van Kaïn en Abel) is gebaseerd op de eerste drie bladzijden van het scenario van 'Resurrection'.





Actrices Nastassja Kinski, Melissa Leo, de zoon van Leo en zijn vriendin en regisseur Kristof namen een selfie.

Stomverbaasd

De regisseur was stomverbaasd toen hij een uitnodiging in de bus kreeg voor het prestigieuze filmfestival.





"Eén van de programmatoren had mijn film opgepikt en hij wilde me er koste wat het kost bij hebben", vertelt Kristof. "Toen ik hoorde dat ik een award zou winnen viel ik haast van mijn stoel, vooral omdat Capri-Hollywood zijn naam echt niet gestolen heeft. Ik liep daar rond tussen mannen als Samuel L. Jackson, Martin Scorsese en Christopher Nolan. Een avondje tussen de sterren, zeg maar. Het was een fantastische ervaring en uiteraard een enorme promotieboost voor de film."





Daar stopte het avontuur niet, want na de awards nodigden actrices Natassja Kinski en Melissa Leo hem uit voor een etentje. "Melissa won in 2011 nog een Oscar voor Beste Vrouwelijke Bijrol in The Fighter en Natassja is gewoon een levende legende. Drie uur lang hebben we samen over films gepraat. Zij hebben gewerkt met grote regisseurs zoals Oliver Stone en Iñarritu. We praatten over de manier waarop zij met hun acteurs omgaan en ik heb tips gekregen van onschatbare waarde. We sloten af met een selfie, waarna Nastassja me op het hart drukte dat ik keihard moet blijven gaan voor mijn passie. Een film maken kost namelijk enorm veel tijd en geld en ik ken veel collega's die er intussen mee gestopt zijn. Ik ben blijven timmeren aan de weg, ook al gaat dat af en toe met vallen en opstaan. Maar uiteindelijk is dat alles wel degelijk de moeite waard."Intussen is Kristof ik volop bezig aan een scenario voor een tweede langspeelfilm.





'Resurrection' komt op woensdag 10 januari bij ons in de zalen. Vanaf 29 maart is de film ook te zien in de Nederlandse cinema's.





Fobic Films Kristof Hoornaert tijdens het regisseren van de film.