"Plasticvrij? En die rietjes en potjes dan?" OPPOSITIEPARTIJ GROEN ZIET INBREUKEN BIJ HELFT BEACHBARS LEEN BELPAEME

17 augustus 2018

02u30 0 Oostende Ondanks de afspraak om plasticvrij te werken, heeft oppositiepartij Groen vastgesteld dat vier van de acht beachbars volop plastic potjes, rietjes en bekers gebruiken. De uitbaters zeggen dat ze al heel wat inspanningen doen. Het stadsbestuur zal nu met hen samenzitten om te bespreken hoe het beter kan.

In de vergunning van de beachbars staan enkele voorwaarden verduidelijkt. Artikel 14 meer specifiek bepaalt dat de vergunninghouders maatregelen moeten nemen om het afval op het strand te verminderen. Ze mogen bijvoorbeeld geen plastic rietjes, plastic bakjes of koekjes in plastic verpakking aanbieden. De bedoeling is dat de beachbars een eco-label halen. Een jaar geleden werd daarom ook een stedelijke verordening gestemd. Groen-raadslid Sofie Cloet was toen al ongerust omwille van de onduidelijke formulering in die verordening.





Impact op milieu

"We wilden zeker zijn dat ook de beachbars aan de nieuwe regels moesten beantwoorden. Burgemeester Johan Vande Lanotte heeft dat toen op de gemeenteraad bevestigd", licht Wouter De Vriendt van Groen toe.





"Toch moeten we midden augustus vaststellen dat plastic in de beachbars alomtegenwoordig is. Plastic rietjes, plastic lepels, plastic potjes voor nootjes of saus...het kan niet op. En dat allemaal op het strand, vlak bij de zee. Iedereen zou ondertussen toch moeten beseffen welke impact plastic heeft op het mariene leefmilieu?" Groen vraagt zich af of de beachbars ooit werden gecontroleerd en belooft een stevige discussie op de gemeenteraad eind deze maand.





Nog wat zoeken

"We zijn daarvan al enige tijd op de hoogte", laat het kabinet van burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) weten. "Er is een vergadering gepland met de uitbaters van de beachbars om hun aanpak van het plasticgebruik op de beachbars te bespreken en te evalueren. Sommige maatregelen werden al genomen, maar soms werden er bijvoorbeeld verkeerde producten gekocht. Het is voor de beachbars nog wat zoeken en experimenteren met werkbare materialen. Ook voor hen is het een klik maken naar minder plastic. We volgen het op en we verwachten dat er elk seizoen minder plastic te zien zal zijn."





Stokjes in de koffie

Bart Boelens van Polé Polé Beach verdedigt de strandbaruitbaters. "Wij doen al enorme inspanningen. Zo zijn er al houten stokjes voor in de koffie, kartonnen bakjes én bioafbreekbaar bestek en potjes. Enkel rietjes hebben we nog niet vervangen omdat een alternatief heel erg duur is. Daarnaast hebben we ook twintig vuilnisbakken en twee medewerkers die voortdurend alles zo snel mogelijk af te ruimen zodat er niets wegwaait. We zijn er wel degelijk mee bezig." Er was ook discussie rond de bioafbreekbare potjes, die niet zouden afbreken als ze in zee terecht komen. "Wij betalen een fikse meerprijs voor die potjes. Wij krijgen uiteindelijk de verwijten, maar het is de leverancier die verantwoordelijk is voor een duidelijke communicatie. Het is al te gemakkelijk om altijd ons met de vinger te wijzen."