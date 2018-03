"Plaatsen vrij, maar je mag er niet staan" BUURTBEWONERS SITE MILITAIR HOSPITAAL KLAGEN OVER PARKEERGEBREK LEEN BELPAEME

31 maart 2018

03u12 0 Oostende Enkele bewoners van de site Militair Hospitaal trekken samen met Groen aan de alarmbel over de mobiliteit op en rond de site aan de rand van de duinen. Parkeren wordt er een steeds groter probleem.

De eerste bewoners wonen ondertussen al 9 jaar op de site Militair Hospitaal en ze wonen er nog altijd graag. Er zijn heel wat gezinnen met kinderen, maar de mobiliteit op en rond de site zorgt voor steeds meer wrevel. Zo zijn er op de site geen parkeerplaatsen waar mensen voor korte tijd hun wagen kunnen plaatsen als ze bijvoorbeeld maar even thuis zijn. "Laden en lossen mag, maar als de wagen iets te lang voor de woning blijft staan, dreigt de syndicus met een wielklem", vertellen enkele bewoners. Voor een gezin met kinderen is het vaak weliswaar geen overbodige luxe om je boodschappen of andere spullen dicht bij je woning te kunnen afzetten.





Parkeerplaatsen verkocht

De site zelf is verkeersvrij, maar aan de rand werden twee parkeergarages ingepland.





"Het probleem is alleen dat je om naar de parkeergarage aan de kant van de Godtschalckstraat, als je van Oostende komt, eerst moet doorrijden naar de Breeweg in Bredene en dan moet terugkeren. Vroeger konden we de doorsteek nemen ter hoogte van de Groenendijkstraat, maar die werd ondertussen al gesloten. Je verliest dus een pak tijd als je maar even thuis moet zijn. "Er was beloofd dat er parkeerplaatsen zouden zijn op de rand van de site waar je eventueel je tweede wagen kon plaatsen of waar bezoekers zouden kunnen parkeren", vertelt Veerle De Meyere. "Tegen alle afspraken in werden die plaatsen later weliswaar verkocht. De meeste werden door tweede verblijvers gekocht met als gevolg dat sommige plaatsen maar twee weken per jaar bezet zijn. Dat is toch behoorlijk frustrerend", zegt ook Filip Grimonprez.





Kortparkeren

De bewoners vragen overleg met de stad om te bekijken hoe de situatie kan verbeterd worden.





"Ik ben al verschillende keren naar de stad geweest, maar we worden van het kastje naar de muur gestuurd." Groen steunt de bewoners en vraagt de stad om de dialoog aan te gaan. "Voor de site die mikt op jonge gezinnen is het gebrek aan parkeerplaatsen voor kortparkeren een beperking. Er werd bij de start geen mobiliteitsplan of masterplan opgemaakt. Dat is onbegrijpelijk", aldus Natacha Waldmann van Groen. De partij vraagt nu aan de stad om de dialoog aan te gaan.





Schepen van mobiliteit Jean Vandecasteele (sp.a) bevestigt dat er klachten zijn over de site. "Nu het domein overgenomen is kunnen we samen met bewoners kijken of we wat kunnen verbeteren. Ik kan in ieder geval al meegeven dat er vijftig meter verder een gratis randparking is, met 325 plaatsen die meestal leegstaat", aldus Vandecasteele.