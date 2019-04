‘Pionier van de landmeterij’ brengt met vliegtuigen en uiterst precieze camera de hele Benelux in kaart Timmy Van Assche

16 april 2019

19u31 1 Oostende Landmeterbureau Vansteelandt uit Deinze brengt Vlaanderen en zelfs de hele Benelux in kaart vanuit een vliegtuig en met behulp van een uiterst verfijnde camera. Vansteelandt vliegt met twee toestellen vanop de luchthaven in Oostende.

Plan3D, zo heet de geavanceerde techniek van Vansteelandt om aan terreinopmeting te doen. Met een Leica CityMapper-camera, de eerste in zijn soort in Europa, vliegen twee toestellen van het bureau continu over Vlaanderen en de rest van ons land om steden en gemeenten tot op 2 centimter nauwkeurig in beeld te brengen. Daar waar een klassieke landmeter een paar dagen nodig heeft om een gemeente op te meten, doet Vansteelandt het in amper vier uur - plus de analyse van de beelden achteraf. Plan3D brengt steden en gemeenten, zoals de naam al doet vermoeden, ook in verschillende dimensies in beeld. “De beelden worden via het internet beschikbaar gemaakt voor gebruikers, zoals landmeters, architecten, plaatselijke en hogere overheden, maar ook brandweer- en politiediensten”, vertelt Tom Vansteelandt. “Onder meer daken, bouwgronden, (water)wegen en zelfs vegetatie worden vastgelegd. De beelden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden door installateurs van zonnepanelen om te achterhalen of een dak er al dan niet geschikt voor is. Ook voor de aanleg van hoogspanningskabels kan men beroepen op onze expertise. We zijn pionier in dit soort landmeterij.” Vansteelandt is al meer dan 25 jaar actief en gespecialiseerd in het uitvoeren van detail- en accurate 3D opmetingen.

Geen problemen met privacy

De camera zelf vormt een beeld op basis van een groot aantal foto’s vanuit verschillende zichtpunten, en/of tegelijkertijd opgenomen data. Vormt dit een probleem inzake privacy? “Helemaal niet”, stelt Vansteelandt. “We kunnen weliswaar zeer nauwkeurig te werk gaan, maar de pixelgrootte laat ons niet toe om gezichten of nummerplaten te herkennen.” De vluchten kaderen binnen de commerciële luchtvaart, waardoor het bedrijf sneller een vliegvergunning krijgt in vergelijking met drones. “We kiezen bewust voor de luchthaven van Oostende als vaste standplaats. We kunnen hier dag en nacht opstijgen, wanneer we maar willen."