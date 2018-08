"Pinten tappen en zeveren over voetbal" EX-SPELER TONY OBI KEERT TERUG NAAR GELIEFDE KVO-NEST TIMMY VAN ASSCHE

11 augustus 2018

02u37 0 Oostende Tony Obi (51) is voortaan vaste barman bij zijn ex-club. KVO richt op de gelijkvloers van de business lounge namelijk 'Tony's Pub' in. "Ik heb hier een droomjob te pakken: pinten tappen en zeveren over voetbal."

Tony's Pub wordt zondag officieel ingewijd, als KV Oostende speelt tegen Racing Genk. Obi zal in de businesslounge, achter de D-tribune, steevast paraat zijn in zijn Tony's Pub. De Brit speelde 174 matchen voor KVO. Hij streek aan de kust neer toen hij 21 jaar was en KVO in derde klasse voetbalde. "Ik tekende mijn eerste contract op 12-jarige leeftijd bij traditieclub Aston Villa in mijn geboortestad Birmingham. Een echte kans kreeg ik er niet, want de concurrentie was moordend gezien de club toen bij de Europese top behoorde."





Prachtige tijden

Na enkele uitleenbeurten aan kleinere Engelse teams belandde hij in Oostende. Ook na zijn passage bij KVO bleef hij in de streek actief, bij onder andere Diksmuide en Roeselare. "Eigenlijk ben ik in al die tijd weinig veranderd: ik ben nog steeds 1,66 meter groot en weeg nog steeds zo'n vijftig kilogram", lacht de sympathieke Obi. "Ik heb bij KVO prachtige momenten beleefd. Zoals de winst in en tegen Eendracht Aalst met 1-2, waarmee we in 1993 naar eerste klasse promoveerden." Obi is al 23 jaar uitbater van taverne 't Valentientje in de wijk Konterdam. Het pand staat al drie jaar te koop. "KV Oostende vroeg me hen te contacteren op het moment dat ik zou stoppen met de taverne. De verkoop hing onlangs in de lucht, maar werd op het laatste moment afgeblazen. Nu ga ik toch bij KVO aan de slag en blijf ik dat met mijn werk in 't Valentientje combineren. Dit is een droomjob: pinten tappen en zeveren over voetbal. Zalig, toch? Ik ga ook de gewestelijke U7-ploeg coachen."





Live commentaar

Obi is nog steeds geliefd bij het Oostendse publiek. Na elke wedstrijd geeft hij zijn voetbalmening op Facebook, die door de opbouwende toon ten zeerste wordt gesmaakt. "Ik benoem de dingen zoals ze zijn - goed of slecht - zonder een speler persoonlijk af te breken. Mijn neutrale blik wordt blijkbaar geapprecieerd. Ik schrijf alles in het 'Flenglish': een mix van Vlaams en Engelse woorden." Tijdens de rust van elke KVO-thuismatch zal Obi ook op groot scherm geïnterviewd worden en zijn mening over de match geven. De pub wordt verder uitgedost met tekeningen van Kamagurka en een cartoon van tekenaar Salva. Zondag tussen 12 en 13 uur worden alle supporters getrakteerd op spaghetti van acteur Sebastien Dewaele. Daarna zal dj Greg Dela platen draaien tot 14.15 uur. Tegelijk is er 'happy hour'. Tot slot zal de Oostendse folkrockband Klein Komitee haar nieuwste single voorstellen aan het publiek. Tijdens hun optreden op de Paulusfeesten maandag en tijdens KVO's ploegpresentatie, op diezelfde feesten op dinsdag, wordt de bijhorende videoclip gemaakt.