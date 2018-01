"'Papa, je eten staat in de oven. Liefs, Julie' waren laatste woorden" JULIE DAIVIER (21) UIT OOSTENDE OVERLEDEN NA ONGEVAL, AANRIJDER BLAAST POSITIEF BART BOTERMAN

02u33 0 Repro Boterman Julie Daivier kwam om het leven nadat ze werd gegrepen door een bestelwagen in de Gistelsesteenweg in Stene. Oostende De 21-jarige Julie Daivier uit Oostende is donderdagavond om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval in de Gistelsesteenweg in Stene. Ze stak met de fiets het zebrapad over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder blies positief. "Onbegrijpelijk. Ik ben mijn dochter en mijn leven kwijt", zegt vader Luc Daivier (53).

"'Papa. Je eten staat in de oven. Morgen slaap ik thuis. Liefs Julie', dat was het laatste berichtje dat ik van haar heb gekregen. Het was rond 18 uur. Ik was nog niet thuis en Julie zou al naar haar vriendje vertrekken met de fiets. Ze ging bij hem blijven slapen, maar kwam er nooit aan. Toen ik naar huis onderweg was, belde de buurvrouw omdat er een combi voor mijn deur stond. Ik was ongerust. 'Toch niet mijn Julie?', dacht ik. Maar toen ik de hulpdiensten zag staan, om mijn hoek, werd het duidelijk. Ik kon het niet geloven en ben nog steeds in shock", getuigt vader Luc.





Mist

Julie zou de Gistelsesteenweg oversteken vanuit de straat Oprit, de Zilverlaan in. Een eerste auto, die uit de richting van de Kennedyrotonde kwam, stopte om Julie over te laten. Julie stak per fiets over, maar werd gegrepen door een bestelwagen met aanhangwagen, die uit de richting van Gistel kwam. De 40-jarige bestuurder had Julie te laat gezien, mogelijk door de mist. Volgens de politie remde de man nog, maar werd Julie alsnog gegrepen. Hij legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingetrokken. De man had geen hoog promillage alcohol in het bloed en vertoonde ook geen uiterlijke kenmerken van dronkenschap. Later moet hij zich voor de rechtbank verantwoorden voor onopzettelijke doodslag en rijden onder invloed.





Radeloos

"In zo'n mistig weer moet je je snelheid aanpassen, zodat je nog kan remmen voor fietsers. Dat de man alcohol had gedronken voor hij achter het stuur kroop, is onbegrijpelijk. Ik ben mijn dochter en mijn leven kwijt", zegt vader Luc. "Julie, die woensdag nog autorijlessen volgde, ging overal naartoe met haar fiets. 'Opletten hé', riep ik haar toe, telkens ze vertrok. Ik pleit al langer voor een veiliger kruispunt want het wordt er steeds drukker. En nu overkomt mijn eigen dochter dit. Zij had dit niet verdiend", aldus de zeer geëmotioneerde Luc Daivier. Hij bleef sinds het ongeval de hele tijd aan de zijde van zijn dochter. "Ik ben radeloos, want naar huis wil ik niet. Daar zijn te veel herinneringen", zegt hij nog. Julie Daivier woonde afwisselend een week bij haar vader Luc en moeder Sandra Muylle. Ze heeft nog een halfbroertje bij haar papa. "Xander(7) en Julie schoten enorm goed op met elkaar. Mijn zoon is er ondersteboven van en wordt bijgestaan op school. Ik weet niet hoe ik er met hem over moet praten", besluit vader Luc. De man wordt bijgestaan door slachtofferhulp van de politie.





Positief

Julie wordt omschreven als een gedreven, empathische en gevoelige vrouw. Ze ging vaak op pad met vriendinnen, maakte veel plezier en ging ook graag op reis. Na haar opleiding Toerisme in het Sint-Jozefsinstituut in Oostende, waar ze haar vriend leerde kennen, ging ze aan de slag in Hotel Ter Streep in Oostende. "Het nieuws is bij ons als een bom ingeslagen", zegt zaakvoerder Bart De Bruycker. "Julie was te bewonderen, altijd positief ingesteld. Ze bracht soms taart en pralines mee naar het werk als verrassing voor de collega's. Dat typeerde haar. Ze kon goed met mensen omgaan, zowel met klanten als collega's. Eergisteren kwam ze nog langs en hielden we een drink", zegt de hoteluitbater. Julie's contract liep ten einde en zou op 1 februari als reisconsulente aan de slag gaan in het kantoor van TUI in Oostende. "Onze gedachten gaan uit naar haar familie. Wat haar overkomen is, is vreselijk", reageert Piet Demeyere, woordvoerder van TUI. Er is nog geen begrafenisdatum vastgelegd.