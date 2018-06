'Panoramabar' van De Grote Post opent opnieuw 07 juni 2018

02u43 0 Oostende Voor de tweede zomer op rij wordt het terras op de vierde verdieping van cultuurcentrum De Grote Post een sfeervolle rooftopbar.

Zaterdag opent de 'Panoramabar' dan ook officieel opnieuw voor het grote publiek. Boven heb je een uniek uitzicht van 180 graden over de stad. "Net als vorig jaar opent de pop-up dagelijks vanaf 11.30 uur, als het weer het toelaat", vertellen David Meert en Laurence Van Cauter, zaakvoerders van het succesvolle CultuurCafé. "De grote parasols beschermen tegen felle zon en lichte regen, maar op een hoogte van 21 meter is het vooral de sterke zeebries die vorig jaar af en toe roet in het eten kwam gooien. Vanzelfsprekend hopen we dat de weergoden ons ook deze zomer gunstig gezind zijn. Het stoepbord voor de inkom beneden geeft aan of de bar open is."





Gastrobar

De designzitjes werden dit jaar voorzien van gloednieuwe kussentjes die de blote benen van de klanten beschermen. Op de vernieuwde kaart pronken cocktails, huisgemaakte limonades, maar ook lunches en sfeervolle diners. Om de culinaire identiteit van Oostende nog meer in de kijker te zetten, evolueert de pop-up naar een 'gastrobar' met veel vis op het menu. Om dat mogelijk te maken werd geïnvesteerd in de uitrusting van de keuken.





In samenwerking met het cultuurcentrum zelf lanceren David en Laurence een wedstrijd waarbij je een voorstelling en voorafgaand etentje kan winnen.





(TVA)