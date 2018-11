'Ostend Science Park' linkt kmo's met onderzoekers 28 november 2018

Universiteit Gent (UGent), Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en het autonoom gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO) hebben de nv Ostend Science Park opgericht. Met deze gemeenschappelijke vennootschap willen de drie partners de blauwe economie en het maritiem onderzoek in Oostende verder verankeren. Vandaag is Plassendale I al de thuisbasis voor de Greenbridge-incubator en is het maritiem onderzoekscentrum van maritieme toegang in volle opbouw. Met de oprichting van de Ostend Science Park gaan de drie partners een stap verder. De Greenbridge-site wordt nu verder ontwikkeld om ondernemingen de kans te bieden om vlak bij de onderzoekers en de faciliteiten hun business uit te bouwen. "Met het Ostend Science Park creëren we de brug tussen onderzoek en onze kmo's, die daardoor versneld tot concrete producten kunnen komen", duidt Jean de Bethune, voorzitter van de POM, zijn participatie. (LBB)