"Opnames in Grote Post waren fantastisch" AXELLE RED FILMDE NIEUWSTE SINGLE IN OOSTENDE LEEN BELPAEME

08 november 2018

02u21 1 Oostende Axelle Red staat op 23 november in het Kursaal van Oostende. De wereldberoemde zangeres is dan wel afkomstig uit Hasselt, ze heeft een nauwe band met de Oostende én met Ieper, waar haar grootouders altijd gewoond hebben. Voor haar videoclip van Who's Gonna Help You kwam ze in de Grote Post terecht.

Met haar nieuwe plaat Exil trekt Axelle Red momenteel door Vlaanderen. Ze komt ook terug naar Oostende na de try-out in De Grote Post. "Ik kom wel vaker in Oostende. Als kind kwam ik hier al met mijn grootouders, die in Ieper woonden. Ze hadden geen appartement maar wel een garage. Dat was al echt spectaculair voor mij als kind, want de garage was met zo'n lift waar je met de auto moest inrijden. Ik heb daar nog veel herinneringen aan. De stad heeft daardoor iets sentimenteel svoor mij. Ik heb ook hier mijn foto's genomen voor mijn eerste album met een Franse fotograaf. Ik weet het nog goed omdat we echt 's ochtends vroeg moesten opstaan voor het licht", lacht de zangeres. De Grote Post diende vorig jaar nog als achtergrond voor de videoclip van Who's Gonna Help You. "We hadden de locatie bezocht met Wim Vandekeybus met wie ik samenwerkte. Hij zag deze locatie echt wel zitten. Ik vind zelf het begin met die gordijnen in de Panoramazaal echt fantastisch. Dat kon evengoed opgenomen zijn in een paleis. Er is ook wel een link met de mythologie in mijn muziek."





Onderscheidingen

Axelle Red werd eerder dit jaar ook opgenomen in de Eregalerij van Radio 2 in het Kursaal van Oostende. In 2006 kreeg ze al de titel van Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, de hoogste artistieke onderscheiding in Frankrijk. In eigen land gaf koning Albert haar in 2007 het ereteken van Commandeur in de Kroonorde voor haar sociaal engagement. "Elke onderscheiding blijft een grote eer. Je mag niets vanzelfsprekend nemen. Uit hoogmoed is al veel verkeerd gedaan. Het mooiste compliment blijft nog altijd als mensen zeggen dat mijn muziek hen geraakt heeft. Dat is ook wat ik wil bereiken."





Roots

In de plaat Exil zitten verwijzingen naar alle vormen van verbanning en reizen die we kennen sinds de oudheid, maar er wordt ook verwezen naar de huidige vluchtelingen. Roots zijn dan ook belangrijk voor de zangeres. "Elke mens zou de kans moeten hebben om terug te gaan naar zijn roots. We zijn voor een stuk onze omgeving. De omgeving die je kent, is een deel van wie je bent. Ik heb het geluk dat dit voor mij een positief gegeven is."





Axelle Red nam haar gezin en haar drie tienerdochters afgelopen weekend nog mee naar de stad Ieper omdat ze daar als kind vaak zelf vertoefde bij haar grootouders.





De zangeres treedt op 23 november om 20 uur op in het Kursaal van Oostende.