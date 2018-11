"Opgelucht dat we we niemand moesten achterlaten" BEMANNING GEKAPSEISDE O.13 MORGENSTER KAN THUIS BEKOMEN BART BOTERMAN

09 november 2018

02u28 93 Oostende De bemanning van de O.13 Morgenster is veilig en wel thuis. De overlevingsdrang heeft plaats gemaakt voor blijdschap. Het schip is onherroepelijk verloren, maar ze zijn blij dat ze niemand hebben moeten achterlaten. "Tuurlijk flitste het verlies van collega's door ons hoofd. We waren hetzelfde aan het meemaken."

Claude Hollebeke (33) uit Oostende, zijn tweelingbroer Guy Hollebeke (33) uit Bredene, James Devey (25) uit Oostende en Kevin Zaman (26) uit Nieuwpoort vertrokken zondag vanuit Oostende richting Engelse wateren om te vissen. Kevin en James gingen voor de eerste keer mee met de O.13 Morgenster, die eigendom is van de familie Hollebeke. Woensdag rond 16 uur liep het grondig fout.





"Het was 7 beaufort, maar de zee was niet woester dan anders. De netten waren opgetrokken, omdat we enkele gaten aan het oplappen waren. Enorme golven kwamen plots uit het niets. Wellicht afkomstig van een schip dat voorbijvoer", vertelt kapitein Claude Hollebeke. Hij was op dat moment op de brug. "Er stond plots anderhalve meter water in het schip, zo'n dertig extra ton. De boot hing scheef en bleef kantelen. Vanop de brug probeerde ik vergeefs de bokken neer te laten om stabiliteit te krijgen. Ik probeerde van alles, maar na twintig seconden was het schip volledig gekapseisd. Plots besefte ik dat ik zo snel mogelijk van de brug moest, of het was gedaan", aldus Claude. Hij kreeg de deuren nog net op tijd open.





Bijna donker

Guy en James stonden aan de rand van het dek en konden zich vastklampen om nadien op de romp te kruipen. Kevin stond in het midden en vloog in het water. "Tijdens het kapseizen zagen we Claude van de brug in het sop springen. Ons hart stond even stil toen we Kevin en Claude niet meer zagen. Maar plots kwamen ze boven", zegt Guy. Claude en Kevin konden een losgekomen boei grijpen, maar gingen toch de hele tijd kopje-onder en dreven af. "Op de romp hadden we tijd gewonnen, maar onze kameraden werden steeds minder zichtbaar. We begonnen te vrezen", vertelt James. Na enkele tientallen minuten had het koopvaardijschip Arklow Breeze de gekapseisde O.13 Morgenster opgemerkt. "We probeerden met tekens uit te leggen dat ze onze vrienden eerst moesten redden. En gelukkig had de bemanning dat begrepen. We wezen hen de richting", vertelt Guy. Dan waren Claude en Kevin al drie kwartier aan het dobberen. Nog een uurtje en het zou donker worden.





Hoop

"We zagen het koopvaardijschip en kregen hoop", zegt Claude. "Natuurlijk flitste het verlies van onze collega's, zoals Roger Zoete bij de ramp met de Z.19 Sonja, door ons hoofd. We waren het zelf aan het meemaken. Maar de overlevingsdrang is op dat moment zo groot dat er geen tijd is voor twijfel", stelt Claude. Na drie pogingen slaagden ze erin om aan boord te klimmen van het koopvaardijschip. Ze kregen warme kledij en warme thee. Intussen had de opgeroepen Britse reddingshelikopter Guy en James van de romp gehaald en even later plukte de heli Kevin en Claude van de Arklow Breeze. Wat later kregen ze kans om het doodsbange thuisfront gerust te stellen.





Emotionele waarde

Nu ze thuis zijn, groeit het besef dat ze geluk hebben gehad. De O.13 Morgenster, die Claude en Guy zeven jaar geleden kochten met hun familie, is wel onherroepelijk verloren. "Het schip was van emotionele waarde, omdat we er zeven jaar op hebben gewerkt. Maar dat we niemand moesten achterlaten op zee, is het belangrijkste", vertelt Guy. "Het was altijd iets met de Morgenster. Van bij het begin kenden we veel materiaalpech en zaten we te wroeten. We zullen zien welke som de verzekeraar uitkeert. Of we een nieuw schip willen kopen? We moeten iéts doen om brood op de plank te brengen", vertellen Guy en Claude. Bang voor de zee zijn ze niet geworden. "Visserij is ons leven en ons leven is visserij."





