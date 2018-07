"Op de tast door de rook voelde ik plots een arm" Jongeman haalt mindervalide vrouw uit brandend huis BART BOTERMAN

12 juli 2018

02u37 38 Oostende Een heldendaad. Alleen zo kan je het ingrijpen van Andi Krasniqi (23) uit Oostende omschrijven. Met gevaar voor eigen leven redde hij dinsdag een mindervalide vrouw (76) uit een brandend huis in de Kasteelstraat in De Panne. "Pas achteraf besefte ik wat ik een risico ik genomen had. Ik hoop dat ze herstelt", zegt Andi.

De werknemer van doe-het-zelfzaak Idealhome in de Kasteelstraat in De Panne stond rond 14.30 uur even op straat en zag een gitzwarte rookpluim verschijnen van achter de gebouwen. "Geen seconde heb ik getwijfeld", getuigt Andi. "Ik liep meteen richting het brandende huis maar kon niet binnen, dus ging ik naar het snoepwinkeltje ernaast. De dame had net de hulpdiensten gebeld en zei dat de buurvrouw wellicht nog binnen was. De rook kwam toen al in dikke pluimen via de rolluiken naar buiten. Ze leidde me via een gemeenschappelijke gang tot op de koer van het brandend huis", vertelt hij. De buurvrouw van het snoepwinkeltje, die liever anoniem blijft, durfde naar eigen zeggen niet meer binnen wegens te gevaarlijk.





Verschrikkelijk heet

Andi stormde door het deurgat en zag binnen geen hand voor ogen. "Het was er verschrikkelijk heet en ik hoorde de bewoonster om hulp roepen. In de hoop haar aan te treffen, zwaaide ik om me heen met mijn armen. Plots voelde ik haar arm", gaat Andi verder. Met al zijn kracht en op adrenaline kreeg hij het slachtoffer tot bij het deurgat. "De vrouw was volledig immobiel en woog zwaar. Vervolgens hebben we haar door de gang tot aan de straat gesleept", getuigt Andi verder. Want ook Muriël Vanwalleghem van het naburige café Het Wit Paard, de buurvrouw van het snoepwinkeltje en nog een andere buurtbewoner waren inmiddels te hulp geschoten.





Volledig zwart

"Toen ik aankwam, had Andi de vrouw al uit de brandende woonkamer gehaald. Toen we haar samen door de gang richting de straat sleepten, kwam de ambulance en brandweer net aan. Wat Andi heeft gepresteerd, is een echte heldendaad. Weinigen zouden zomaar in een brandend huis lopen met risico voor eigen leven", getuigt Muriël. Dat het gevaarlijk was, besefte Andi pas achteraf. "Ik was volledig zwart en heb wellicht veel rook binnengekregen, maar ik moest die dame koste wat het kost redden. Ik heb allicht veel geluk gehad dat ik er zelf niets aan overhield, want gevaarlijk was het zeker. Hopelijk komt alles goed met het slachtoffer", aldus Andi.





Felicitaties

Slachtoffer J.D. (76) ligt momenteel in het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek en liep zware brandwonden en rookintoxicatie op. Haar woning is volledig uitgebrand. Volgens procureur Pascal Week van het parket van Veurne kon de branddeskundige, gezien de zware schade, de precieze oorzaak niet achterhalen. Kwaad opzet is er allicht niet. Burgemeester Ann Vanheste (DAS) gaat de redders naar eigen zeggen nog persoonlijk feliciteren en bedanken.