'Oostendse' truien Bellerose veroveren Europa 13 juni 2018

03u02 0 Oostende Oostende verovert stilaan Europa. En dan hebben we het louter over de naam van de kuststad, want het Belgische kledingmerk Bellerose lanceert T-shirts - met de titel Ayo - met daarop 'Oostende' gedrukt.

"Het thema van onze collectie is Expo '58 en, daarop aansluitend, het grafische werk van Lucien De Roeck. Hij is ontwerper van het Expo '58-logo en bijna alle grafisch werk rond dit evenement", zegt Bjorn Dossche van Bellerose. "De Roeck was in die tijd ook erg actief als ontwerper van advertenties. De 'Oostende'-print die wij gebruiken, maakt ook deel uit van zijn oeuvre. Als Belgisch merk, dat in 2019 zijn dertigste verjaardag viert, vinden we het altijd leuk om de link naar België te maken."





Hints

"We hebben bijna elke seizoen enkele subtiele of minder subtiele hints naar onze roots. Andere kuststeden komen echter niet aan bod", gaat hij verder. Dit T-shirt is er enkel voor vrouwen. "In de mannencollectie zijn er enkele andere T-shirts die verwijzen naar Expo '58 en Brussel bijvoorbeeld", aldus nog Dossche.





San Sebastian

Bellerose heeft winkels in Antwerpen, Brussel, Brugge, Gent, Leuven en Knokke, maar ook in het Nederlandse Amsterdam en Rotterdam, het Franse Rijsel en Parijs, en het Spaanse Madrid en San Sebastian. De shirts zijn online te koop aan 59 euro.





(TVA)