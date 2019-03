‘Oostende Zingt’ verhuist van Paulusfeesten naar fandag van KV Oostende Timmy Van Assche

19 maart 2019

14u19 0 Oostende KV Oostende en ‘Oostende Zingt’ slaan de handen in elkaar. Op zondag 14 juli zal het muzikaal optreden ‘Oostende Zingt’ een prominente plaats innemen op de jaarlijkse fandag van KVO. “Een wèreldploegsje die samenwerkt met een wèreldgroepsje, dat kan alleen maar zorgen voor mooie doelpunten”, laat de voetbalclub weten.

‘Oostende Zingt’ was voor jong en oud jarenlang hét meezingmoment op de Paulusfeesten. Op de editie van dit jaar prijkt het favoriete optreden van vele Oostendenaars niet meer op de affiche. Daarom zochten de bandleden naar een waardig vervangoptreden. “En dat hebben we nu gevonden met de KVO-fandag”, vertelt Michiel Dehondt van ‘Oostende Zingt’. “De fandag trekt elk jaar ontzettend veel volk naar de Zeedijk en is net als ons optreden een begrip tijdens de Oostendse zomer. Twee sterke evenementen die de handen in elkaar slaan, dat kan alleen maar een succes zijn. Zeker omdat KV Oostende altijd al een meezingmoment organiseerde voor de fans. Nu kunnen we dit nog iets breder trekken en er een heus optreden van maken. We veranderen bovendien weinig aan onze succesformule. De set zal voor één derde bestaan uit Nederlandstalige songs, één derde uit internationale hits en één derde uit authentieke Oostendse meezingers. Hét lijflied van KVO, ‘Op de Vismarkt’ van Lucy Loes/Monti, die prijkt zoals elk jaar zeker in onze playlist.” Zoals altijd is er ook een eerbetoon aan muzikanten die recent overleden zijn. “Dan komen we in Oostende sowieso al snel uit bij Willy Willyt. Ook TC Matic zal natuurlijk de revue passeren met de KVO-goaltune ‘Oh la la la’. We zijn gemotiveerd om er meer dan ooit een spetterende show van te maken”, vervolgt Dehondt.

Wèreldploegsje, wèreldgroepsje

“Ook bij KVO zijn we verheugd om samen te werken met een in Oostende zéér gekend concert als ‘Oostende Zingt’”, laat persverantwoordelijke Bram Keirsebilck weten. “Wij sluiten onze fandag altijd af met een spelersvoorstelling en muzikaal spektakel. Dit jaar wilden we de muziek nog iets prominenter naar voren schuiven. Toen bleek dat de mensen van ‘Oostende Zingt’ een partner zochten om mee samen te werken, zijn we meteen op de kar gesprongen. Deze samenwerking past in de lokale verankering die wij nastreven. Een wèreldploegsje die samenwerkt met een wèreldgroepsje, dat kan alleen maar zorgen voor mooie doelpunten”, knipoogt Keirsebilck. De bandleden zullen voor de gelegenheid ook versterking krijgen van enkele van de KVO-ambassadeurs. “Zo kan de nieuwe KVO-song ‘t’Is mor èèn an de zèè’ van ‘Klein Komitee’ zeker niet ontbreken in de setlist”, besluit de club. Afspraak op zondag 14 juli op de Zeedijk van Oostende, ter hoogte van het sportstrand en de Wellington Renbaan.