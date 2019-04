‘Oostende Rock & Roll’: Frank Vermang pakt uit met fascinerend boek over Oostendse muziekgeschiedenis Timmy Van Assche

18 april 2019

18u12 5 Oostende Oostende ís rock & roll. En dat bewijst auteur Frank Vermang op geniale wijze met zijn nieuwste en ronduit boeiende boek ‘Oostende Rock & Roll’. Daarin staan sappige anekdotes, interessante weetjes en diepgaande duiding van honderden lokale muzikanten, bands en muziekcafés. “Tot diep in de jaren zeventig was Oostende dé ‘place to be’ om nieuwe muziek te ontdekken.”

Anderhalf jaar lang werkte Vermang (53) aan zijn naslagwerk. “Ik dook de archieven van de Oostendse bibliotheek in met het oog een heel ander boek te maken – een soort reisgids door de tijd. Maar ik stootte op zodanig veel krantenknipsels en artikels over Oostendse muziekgroepen, artiesten en festivals, dat ik al gauw besloot om het over een andere boeg te gooien”, vertelt Frank, zelf muzikant. “Mijn boek vat aan midden de jaren vijftig, toen Amerikaanse artiesten als Bill Haley en Elvis Presley naam begonnen te maken. Amerikaanse muziek belandde letterlijk per boot in Groot-Brittannië, waarop de Britse pop en rock furore zou maken. Veel Britse bands sprongen de boot op om elders in Europa op te treden. En via de ferry belandden ze vaak in Oostende voor een eerste optreden. Omgekeerd geldt het ook: veel Oostendse muziekliefhebbers, zoals Arno en Paul Couter bijvoorbeeld, gingen met de ferry naar Engeland om daar in de platenbakken te graaien. In veel cafés en clubs in Oostende werd dan ook de allernieuwste muziek gespeeld. Liefhebbers uit het binnenland kwamen speciaal naar onze stad om hier de nieuwste bands en artiesten te horen. Tot diep in de jaren zeventig was Oostende de absolute spil van nieuwe muziek in ons land.”

Van Arno tot Preuteleute

Frank Vermang pent op geweldige wijze een compleet beeld. Dat Arno, Dubbe als Serge Feys de revue passeren, is evident. Maar ook Wendy Van Wanten, Preuteleute, The Van Jets en Augustijn komen aan bod. “We gaan breder dan alleen maar rock & roll. Zelfs jazz en hiphop komt aan bod. Uiteindelijk stootte ik op 375 Oostendse artiesten of muzikanten met een duidelijke link met de stad”, vervolgt Frank. “En daar zitten niet eens alle fanfares of dj’s bij. Ik schrijf over de Rock Rally’s van Humo en de deelnames van Dubbe en The Van Jets, of over het Ostend Rock Festival en d’Ostensche Revue. Ook de betreurde Willy Willy krijgt natuurlijk een passend eerbetoon. Of wat te denken van het eerste Belgische protestlied, ‘Protest Rock’ van The Seabirds met Sylvain Vanholme. En een boek over de Oostendse muziek is niet compleet zonder Lucy Loes te beschrijven.” Eén van de meest spraakmakende verhalen in het boek gaat over Anna Sun & The Satelites. De band met zangeres Ines Defurne, nu actief bij Monopole, nam begin jaren negentig de single ‘Lying in the hot sun’ op. “Het nummer werd vaak op de radio gedraaid en de platenmaatschappij trok naar Londen om te onderhandelen over een lucratieve deal. Bij de terugkeer naar Oostende, in september 1994, stortte de loopbrug van de ferry in de haven van Ramsgate in. Twee mensen van de platenmaatschappij laten het leven, de tapes raken verloren en de doorbraak in Engeland komt er niet. Onwaarschijnlijk, toch?”

“Tastbare herinneringen”

Maurice ‘Misten’ Duyvejonck is één van de tientallen Oostendse artiesten die in het boek voorkomt. “Ik ben zelf benieuwd welke anekdotes er in voorkomen”, lacht Misten. ‘Sommige verhalen heb je vroeger wel eens horen waaien, maar je kan niet alles weten. Dit boek is een tastbare herinnering van een stevige brok Oostends erfgoed.” Vermang is niet aan zijn proefstuk toe en schreef in 2014 de biografie van rockfenomeen Dubbe en in 2016 de roman ‘Blitzkrieg Rob’. Nog tot eind april loopt in de Oostendse bibliotheek een interessante expo over de lokale muziekscene, met tal van knappe memorabilia. Denk aan foto’s van gevierd fotograaf Danny Willems, iconische platenhoezen, affiches en bandfoto’s. ‘Oostende Rock & Roll’ wordt zaterdag om 16 uur voorgesteld in de bibliotheek. Het boek kost 18 euro, telt 314 pagina’s en is verkrijgbaar in de bib, bij platenzaak Compact Center in de Vindictivelaan 10, boekhandels en via de Facebookpagina van Oostende Rock & Roll.