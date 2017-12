"Oostende leeft als skatestad" DE VEILING VIERT 20STE VERJAARDAG MET COMPLETE RENOVATIE TIMMY VAN ASSCHE

02u36 0 Benny Proot Het skatepark werd afgelopen weekend uitvoerig getest. Oostende De Veiling is na ingrijpende werken opnieuw open. Ruim anderhalve maand werd gezwoegd om er een waar skateparadijs van te maken. "Dat een stad mee investeert in een skatepark is uniek", zegt Levi Vermote van Push Skate Academy.

Begin november sloten de deuren van het skatepark in de Longchamplaan. Alle toestellen werden eruit gegooid en de site onderging een grondige metamorfose. De Nederlandse firma Nine Yards, die eerder al fantastisch werk leverde in onder meer Amsterdam, installeerde een resem puike skatetoestellen. Tijdens de grote heropening van De Veiling was het een komen en gaan van meer dan zestig skaters die met hun geliefde plank allerlei tricks en stunts uitvoerden. Er werden naar hartenlust jumps, grinds, flips en fakies uitgevoerd. "Oostende zet zich terug op de kaart wat betreft skaten", vertelt Levi Vermote. Hij is een van de oprichters van de Push Skate Academy die zo'n honderd kinderen en jongeren de kneepjes van het vak leert. "In de winter van 1997 werd hier voor het eerst geskatet. Het is mooi dan de renovatie net nu afgerond is. In Oostende hebben we een echte skatecultuur die aan het heropleven is. Vanuit onze Push Skate Academy willen we trouwens met de Oostendse skateshops - Bolts, Steve's, Joyride en Wheelie World - beter samenwerken."





Benny Proot Zelfs de allerkleinsten vinden de weg naar De Veiling.

Perfecte 'ramp'

Veel jongeren en zelfs kinderen - al dan niet met hun papa of mama - komen hun board grondig testen. Zo tekenden broers Christophe en Axel Tack present, die eerder onder meer de wereld- en Belgische titel kitesurfen binnenhaalden. "Onze roots ligt bij het skaten. In de winter halen we met plezier onze plank van stal. De Veiling ziet er piekfijn uit. De miniramp, bijvoorbeeld, is ongetwijfeld de allerbeste van België. Nergens anders vind je zo'n skatetoestel die perfect is van hellingsgraad. Ook tof is dat je het skatepark in een trek kan afrijden, van begin tot einde. Dat kon voorheen niet." Jeugd- en sportschepen Arne Deblauwe (sp.a) is tevreden over het resultaat. "Al in de zomer van 2016 kwamen we voor het eerst met de skaters samen om te luisteren naar hun vragen en noden. Er werd keihard gewerkt om alles netjes op tijd klaar te krijgen. In totaal investeerden we 83.000 euro in de skatetoestellen en 15.000 euro aan schilderwerken en zitbankjes - die nog geleverd moeten worden. Er is ook extra stockageruimte. Dat een stadsbestuur dusdanig investeert in een skatepark is uniek in België. Skaten is meer dan een sport en uitlaatklep, maar speelt ook een maatschappelijke rol", besluit Levi Vermote.





Om in De Veiling te komen skaten betaal je 5 euro per jaar, verzekering inbegrepen. Het skatepark telt 400 betalende leden.