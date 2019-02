‘Onverbeterlijke recidivist’ stak laptops weg in duikerspak BBO

18 februari 2019

12u43 1 Oostende Een man (44) uit het Brusselse is tot 18 maanden cel veroordeeld voor de diefstal van twee laptops in de MediaMarkt in Oostende. Opvallend is dat hij gebruik maakte van een duikerspak onder zijn kledij, om de laptops weg te steken.

De dief werd op 18 januari door het bewakingspersoneel betrapt tijdens een fouille. De man gedroeg zich verdacht en het personeel was argwanend. Onder zijn kledij stootte de security op een duikerspark, waarin hij de laptop verborgen hield. Hij had de laptop nog eens met kabels rond zijn lichaam vastgebonden. Met het pak probeerde hij het beveiligingssysteem te misleiden. De politie werd meteen verwittigd en intussen haalde de security er ook de camerabeelden van 31 december bij. Hij had toen eveneens een laptop ontvreemd, op dezelfde manier. De man werd herkend op de beelden.

Volgens de procureur liep de beklaagde, een man met de Marokkaanse nationaliteit, eerder al veroordelingen op. In maart 2018 kreeg hij nog een celstraf van 2 jaar voor een diefstal met geweld en bedreiging toen hij werd betrapt. De man was een jaar later echter alweer op vrije voeten na een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank, waarna hij toeslag in de MediaMarkt. “Een onverbeterlijke recidivist, heet dat. Ik zie geen andere oplossing dan de man opnieuw naar de gevangenis te sturen om ditmaal wél tot inkeer te komen”, aldus de procureur.

De verdediging van beklaagde Mohssin B.C. pleitte dat de man diefstallen pleegde uit noodzaak, om in zijn levensonderhoud te voorzien. De rechter sprak meteen een vonnis uit: 18 maanden effectieve celstraf en 800 euro boete. Het duikerspak werd verbeurd verklaard omdat het diende om de diefstallen mee te plegen.