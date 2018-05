"Ons werk is niet klaar: armoede neemt toe" VZW DE KATROL VIERT 15-JARIG BESTAAN MET GEZINSNAMIDDAG LEEN BELPAEME

15 mei 2018

03u16 0 Oostende Vzw De Katrol zet zich al 15 jaar lang in voor kansarme gezinnen en dat wordt gevierd met een gezinsnamiddag op 19 mei. Het unieke concept werd ondertussen al in 52 steden overgenomen. Enig minpuntje? "De armoede in Oostende neemt toe", vertelt oprichtster Mieke Verhulst.

Vzw De Katrol Oostende werd opgericht in 2002 door Jean-Pierre Markey en Mieke Verhulst. Zij waren jarenlang actief in de hulpverlening en stelden vast dat deze op sommige vlakken tekortschoot. Met De Katrol wilden ze de pijnpunten aanpakken om kinderen een kansrijke toekomst te bieden. De organisatie stuurt onder meer hogeschoolstudenten uit om te helpen bij huiswerktaken. Daarnaast werkt de organisatie ook met volwassenen. Zij kunnen hulp krijgen bij het solliciteren, of bij het aanleren van de Nederlandse taal. Ook voor opvoedingsvragen kunnen ze bij de vzw terecht.





Betrokken

De methodes van De Katrol zijn uniek. "Wij werken altijd vanuit het gezin", licht Mieke Verhulst toe. "We doen niets achter de rug van de mensen, maar betrekken hen bij het hulpverleningsproces. Ook als er slecht nieuws is, zullen we dat eerst met de ouders bespreken. Je kan zoveel leren door met mensen te praten." In 2017 gingen 79 studenten aan de slag in 236 trajecten, daarbij werden in totaal 702 kinderen bereikt. "Soms worden we gevraagd om één kind te helpen, maar dan worden ook de andere kinderen betrokken. Als er geen huiswerktaken zijn, hebben we educatieve spelletjes waarmee we aan de slag gaan. Ook de ouders doen dan mee, zodat leren plezant wordt."





Armoede stijgt

De Katrol rolde haar werking al uit in 52 steden in Vlaanderen.





"Als er interesse is, dan gaan we het concept uitleggen. Wij leiden de ankerfiguren op. Dit zijn de medewerkers die de studenten van dichtbij opvolgen. We zorgen verder voor opvolging en organiseren bijvoorbeeld jaarlijks een vorming voor alle ankerfiguren in België." Na 15 jaar blijft er heel wat werk over voor De Katrol. Mieke ziet de armoede in Oostende verder stijgen. "We zien onder meer dat veel mensen met een migratieachtergrond in armoede leven. Ze geraken niet aan werk of aan een deftige woning. Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om hulp te krijgen, doordat er overal wachtlijsten zijn. De kloof wordt altijd maar groter. Al vanaf het eerste leerjaar wordt er verwacht dat je bijvoorbeeld op de computer oefeningen maakt. Maar daarvoor moet je niet enkel een pc hebben, maar ook internet." Op 19 mei is er tussen 14 en 17 uur een gezinsnamiddag in de tuin van de Koninklijke Hoofdgilde Sint Sebastiaan in de Leffingestraat. Er zijn activiteiten voor alle leeftijden met onder meer volksspelen, springkastelen, knutselactiviteit, grime en er wordt muziek gespeeld.