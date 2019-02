“Onderhandelingen ferrylijn gaan in de goede richting, maar nog geen doorbraak” Leen Belpaeme

01 februari 2019

15u14 0 Oostende In Oostende is het afwachten of er een nieuwe ferrylijn komt met Ramsgate, maar volgens burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) is het dossier in een stroomversnelling geraakt sinds hun bezoek in Ramsgate in januari.

Er was oorspronkelijk sprake dat de nieuwe ferrylijn in maart 2018 zou starten. Sindsdien werd de deadline telkens opgeschoven door allerhande problemen, ondermeer in de haven van Ramsgate. Ondertussen waren er ook in Engeland twijfels over de ferrymaatschappij ontstaan. Bart Tommelein en Charlotte Verkeyn trokken daarom in januari zelf naar Ramsgate om met de overheid en de Seaborne Freight te spreken. Aanvankelijk waren ze ontgoocheld toen de maatschappij geen garanties kon bieden, maar er zou ondertussen al wat schot in de zaak zitten. “De onderhandelingen gaan in de goede richting, maar het blijft nog even wachten op een definitieve doorbraak. We hebben ijzersterke garanties geëist. Als het contract getekend is en er aan alle voorwaarden is voldaan, kan de ferrylijn er komen”, zegt Tommelein. Twee dagen na hun bezoek aan Ramsgate volgde een onderhoud met de Britse ambassadeur Allison Rose op het Oostendse stadhuis. “De onderhandelingen lopen nu volop en gaan de goede richting uit, maar het blijft nog even wachten op een definitieve doorbraak. Zoals steeds gezegd is de Oostendse vernieuwingscoalitie voorstander van een nieuwe ferrylijn, maar enkel als we de ijzersterke garanties krijgen die we geëist hebben”, benadrukt Tommelein.

De originele eisen werden door de Stad en de Haven zwaar ondertussen ook verstevigd. Er wordt ondermeer geëist dat Seaborne de betaling van de omheining betaalt, maar dat het eigendom wordt van de haven van Oostende. Er moet ook een uitgebreide bankgarantie zijn die de investeringen en facturen moet dekken. Daarnaast wil de stad een zeer uitgebreide financiële waarborg waarover Haven Oostende vrij kan beschikken indien facturen niet betaald worden en een voorafbetaling van de facturen tot aan het jaar 2020.