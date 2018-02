"Oef, geen buitenlandse geldschieter" KVO-FANS OPGELUCHT: WEST-VLAMING CALLANT WORDT VOORZITTER TIMMY VAN ASSCHE

02u52 45 Oostende Nu er eindelijk een einde is gekomen aan de overnamesoap rond KV Oostende, halen de supporters opgelucht adem. Peter Callant is voor veel fans de ideale opvolger van Marc Coucke. "Uit de streek én sportief ingesteld." Ook Kamagurka, die Callant goed kent, is opgelucht.

Nog geen twee maanden na de aangekondigde verkoop werd verzekeringsmakelaar Peter Callant gisteren voorgesteld als nieuwe eigenaar en voorzitter. De man sponsort al damesvolleybalclub Hermes en de basketkampioenen van BCO. Callant is geboren in Heist, maar heeft heel wat banden met Oostende. "Mijn vrouw is Oostendse en haar familie woont hier. Ik ben een kind van de zee en deed mijn legerdienst in Oostende", zegt Callant. Bovendien sponsort hij al meer dan tien jaar KVO en zetelde hij in 1993 en 1994 in de raad van bestuur. Het totaalplaatje kunnen de supporters best smaken. Op sociale media heten ze hun nieuwe sterke man uitgebreid welkom, de commentaren uiteraard voorzien van rood-geel-groene hartjes. Callant is nu al koning.





Dezelfde koers

Aan de poorten van de Versluys Arena kwamen enkele supporters bijeen om een glimp op te vangen van Coucke, Callant en co. De perszaal mochten ze niet in, dus volgden ze de persconferentie op straat. Smartphone in de hand, sjaal rond de nek. "Callant zal wellicht dezelfde koers als Coucke varen: als stabiele subtopper proberen play-off 1 te spelen. Het werd tijd dat er aan de hele overnamesoap een eind kwam. We zijn tevreden dat er geen onbekende, buitenlandse geldschieter is neergestreken", vertellen Kris Heddebauw en Ralph Deroo.





Niet terug naar af

Ook de 56-jarige Philip Denys is blij. "Ik ben al supporter sinds ik 5 ben. Ik volgde matchen in derde, tweede en eerste klasse en heb zo alle uithoeken van België gezien. Wel, ik had geen zin om alwéér terug naar af te moeten. Na het vertrek van Coucke was ik triest, kwaad. Nu zie ik de toekomst positief. Callant zei nog te willen groeien en jeugdspelers kansen te geven. Hij is van de streek en is sportief ingesteld." Jakob De Bruyne is eveneens optimistisch. "Ik ben benieuwd naar het effect-Callant op lange termijn. Maar ik heb er vertrouwen in."





Jean-Pierre Janssens, voorzitter van de Seniorenwerking, hoopt op een positieve samenwerking. "Met Coucke en Patrick Orlans konden we prima opschieten. Hopelijk kan dat ook met Peter. Hij kent de club alvast goed." De dertig vaste clubmedewerkers zijn voorzichtig positief over hun toekomstige baas.





Kamagurka, vriend van Coucke, kent Callant ruim tien jaar. "Ik ben zéér aangenaam verrast over zijn komst. Hij is KVO-minded en kent streek. Peter is ondernemend, een harde werker en heeft een passie voor sport. We werken ook al lang samen: hij bezit enkele van mijn schilderijen, ik ben bij hem verzekerd en doe reclameopdrachten voor hem. Peter heeft een uitgebreid netwerk en geniet een uitstekende reputatie. Ik vreesde echt voor buitenlandse investeerders en was wel bang dat KVO een satellietclub zou worden. Maar zo ver komt het nu gelukkig niet."