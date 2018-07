"Nu pas écht Las Vegas aan de Noordzee" CASINO PRESENTEERT 240 SLOTMACHINES EN FRISSE, NIEUWE LOOK TIMMY VAN ASSCHE

05 juli 2018

02u44 0 Oostende Vandaag opent het vernieuwde casino de deuren. Met 240 slotmachines is het nu het grootste casino van Vlaanderen. Vier miljoen euro werd erin gepompt. De bezoekers maken vandaag onder meer kans op een diamant en een helikoptervlucht. Maar je kan ook kaviaar van het lijf van een naakte dame eten.

Vandaag wordt het vernieuwde casino ingehuldigd. De bezoekers maken kans op een diamant en een helikoptervlucht en iedereen krijgt de kans om een spelletje roulette en blackjack te spelen voor het goede doel. Buscemi speelt een set op het loungeterras, in de vipbar kan er kaviaar geproefd worden van een naakte dame, 'the wheel of fortune' bepaalt welke cocktail wordt geshaket en coverband Mojo sluit de avond uitbundig af in de vernieuwde Ambassadeurszaal.





Er werd maar liefst 4 miljoen euro geïnvesteerd in de vernieuwing van het casino, die begon in 2016. "Het hele casino was verouderd", vertelt marketingmanager Delphine Lootens. "Met 240 slotmachines - zo'n 35 meer dan vroeger - mag het vernieuwde casino zich het grootste van Vlaanderen noemen. Het Las Vegas aan de Noordzee pakt uit met een nieuwe, frisse look en plaatst beleving centraal, naast urenlang speelplezier in verschillende speelzalen en op de slotmachines. Je kan hier ook gewoon iets komen drinken en eten zónder casinospelletjes te spelen. Bezoekers kunnen sportwedstrijden op groot scherm bekijken in Jack's Sports Bar of genieten van een cocktail in de loungebar. Die kreeg een vintage look en industriële elementen met knipogen naar de fifties. Liefhebbers van verfijnde keuken kunnen terecht in restaurant Vingt-et-un van sterrenchef Yves Michiels."





Avondje uit

Het casino is klaar voor de massa. "In 2017 verwelkomden we 225.000 bezoekers, dit jaar mikken we op meer", zegt Lootens. "We willen het casino promoten als een plaats voor een leuk avondje uit, vergelijkbaar met een bezoek aan de cinema. Dat gebeurt in Nederland al langer. Het partygehalte wordt opgekrikt met de komst van de vernieuwde speelzaal. Op zaterdagen komt er een dj plaatjes draaien en tijdens speciale events zijn er steeds entertainende acts. Dat alles maakt van het casino het kloppende hart van Oostende."





Open Casino Days

Komend weekend is iedereen welkom tijdens de Open Casino Days. Tijdens deze dagen ontvangt het casino nieuwe bezoekers met een ontbijtrondleiding om 10 uur of een aperitiefsessie om 17 uur, met gratis hapjes en drankjes, een rondleiding achter de schermen en een welkomstpakket. Inschrijven kan via info@cko.be. Elke laatste vrijdagavond van de maand maken bezoekers kans op een Oostende Shopping Experience ter waarde van 10.000 euro met geschenkbonnen bij lokale boetieks, een helikoptervlucht, een overnachting in een luxehotel en meer.