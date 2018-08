"Nóg meer knallen is de boodschap" GEMISTE START PAULUSFEESTEN NOG NIET HELEMAAL GOEDGEMAAKT TIMMY VAN ASSCHE

13 augustus 2018

02u34 0 Oostende De Paulusfeesten hebben een fantastisch weekend achter de rug. Onder meer Luka Bloom en Les Truttes lokten duizenden liefhebbers naar 'Pier en Pol'. Maar maakt een topweekend een gemiste start goed? "Helaas niet", zegt Joris Pollet. "Vooral dinsdag en woensdag zullen we moeten knallen."

Sfeer, ambiance en veel 'leute'. De organisatoren van de Paulusfeesten kunnen weer wat vrijer ademen na een heel geslaagd weekend. Afgelopen donderdag werd de openingsdag geschrapt wegens het aangekondigde stormweer, vrijdagavond werd geteisterd door flink wat regen. "Vrijdag tussen 19 en 22.30 uur viel er heel wat regen en zag het er inderdaad niet goed uit. De optredens van dj DiMaro en Mia Dewulf leverden gelukkig alsnog een leuk feestje op. Dat maakte véél goed", blikt Joris Pollet van de vzw Paulusfeesten terug.





"Het weekend zelf was absoluut top, met leuke optredens én mooi weer. Luka Bloom palmde zaterdag volledig alleen Pier en Pol in met een puntgaaf optreden. En Les Truttes (die eigenlijk donderdag hadden moeten spelen, red.) deden gisteravond het grote plein vollopen met duizenden bezoekers. En we zijn heel tevreden met de randanimatie van bijvoorbeeld SteamDream, dat een knap vuurspektakel bracht. Tot slot zijn we ook erg opgetogen over de samenwerking met het JAC. De optredens lokken steeds een volle zaal van zo'n 150 man."





Concurrentie

Ook optredens van minder bekende artiesten, zoals Bruusk en Vloedt, werden gesmaakt. Maar maakt een topweekend een gemiste start goed? "Helaas niet", is Pollet eerlijk. "We wachten het weer van maandag nog af, maar vooral dinsdag en woensdag moeten we met knal kunnen afsluiten. Het is toch onvoorstelbaar hoeveel pech de Paulusfeesten in het verleden hebben gehad met het weer. We hebben ooit eens overwogen om het festival met hetzelfde budget over zes dagen te spreiden in plaats van over zeven dagen nu. Maar dat verhoogt het risico als er iets fout loopt. We hadden ook dit weekend ook concurrentie van festivals Afro C in Bredene en Nostalgie Beach in Middelkerke, die enkele procentjes bezoekers wegsnoepen."





Programma

Vandaag is het uitkijken naar de Oostendse folkrockband Klein Komitee (23 uur) en de acrobatie van d'Outre-Rue (20 en 21 uur). Dinsdag presenteert KV Oostende de ploeg (17 uur) en passeert speler Brecht Cappon bij poppentheater Kallemoeie voor een ludiek interview. Ook de acrobatie van ManoAmano (18 en 19.45 uur) wordt als topact bestempeld. Fans kijken dan weer uit naar de UK Foo Fighters (20.45 uur). Woensdag sluiten de feesten. "We hebben al ideetjes voor de volgende jaren", knipoogt Pollet. "We denken na over een extra podium en optredens in de Pauluskerk en we willen meer lokale verenigingen bij de organisatie betrekken."