"Nog élke dag leef ik met de gevolgen" TRUCKER VRIJGESPROKEN NA ONGEVAL WAARBIJ TWINTIGER STERFT JELLE HOUWEN

03 juli 2018

02u38 0 Oostende Trucker Danny Vansteenkiste (46) uit Zandvoorde is vrijgesproken voor een dodelijk ongeval op de E40. Een auto botste achteraan op zijn betonmixer. Het was Danny zelf die de dode jongen van 25 uit het wrak haalde. "Ik ben opgelucht dat ik ben vrijgesproken, maar ik leef nog elke dag met de gevolgen van dat ongeval"

Een zucht van opluchting slaakte Danny gisterenochtend toen hij het vonnis van de politierechter hoorde. Ergens had hij het verwacht, het proces leek in die richting te gaan, maar zijn zenuwen stonden toch strak gespannen. "Ik heb buiten gehuild als een klein kind. Dit is een nieuwe stap in mijn verwerkingsproces", zegt Danny. Want hij is er nog niet overheen, over die fatale dag, 24 november 2016. Om 2 uur 's nachts reed Danny met zijn lege betonmixer huiswaarts op de E40 in Nieuwpoort. Opeens een enorme klap. Een Franse auto met drie inzittenden was achteraan op zijn betonmixer geknald. De 25-jarige Marck Knockaert uit Coudekerque overleed op de achterbank, bestuurder Alexander D. en zijn vriend raakten zwaargewond. Het was Danny zelf die de overleden twintiger uit het wrak haalde. "Het voelde alsof ik mijn eigen tienerzoon uit het wrak haalde. Verschrikkelijk", zei Danny.





Bestuurder onder invloed

De trucker werd voor de rechtbank gebracht omdat de achterlichten van de betonmixer mogelijk defect waren. "Maar dat is hoegenaamd niet bewezen", stelde de politierechter gisteren. "De ene deskundige spreekt de andere tegen en nieuw onderzoek op de lampen is onmogelijk. De rechtbank vindt het trouwens onbegrijpelijk dat die lampen niet meer ter beschikking zijn. Wel staat vast dat het dodelijk slachtoffer geen gordel droeg en de bestuurder onder invloed was en te snel reed." Bestuurder Alexander D. had 1.68 promille in zijn bloed en kreeg vier maanden cel met uitstel, 3.600 euro boete en 12 maanden rijverbod.





Leven voorgoed veranderd

Danny verliet opgelucht de zaal. "Maar buiten ben ik beginnen huilen als een kind", zegt hij. "Het was een proces van anderhalf jaar, maar nu ben ik vrijgesproken. Daar moet ik echt wel eens bij stilstaan. Maar dit voelt absoluut niet als een overwinning. Hier zijn geen winnaars. Er is een jongen gestorven die niet had hoeven te sterven. Het beeld van die dode jongen bij me vergeet ik nooit meer. En ook na het ongeval is er te veel gebeurd. Ik kon lange tijd niet meer werken en volg nog steeds therapie. Ik heb geprobeerd om 's nachts weer op de baan te gaan, maar dat ging niet meer. Ik werd er misselijk van. Mijn droomjob als trucker heb ik moeten opgeven. Het ongeval heeft dus zeker ook mijn leven voorgoed veranderd. Ik leef ook nog elke dag mee met de familie van die jongen."