"Nog één keer vlammen en dan gedaan" RAPPERS VAN 'KLEINE SANDERS' GAAN ELK EIGEN WEG TIMMY VAN ASSCHE

23 november 2018

02u26 0 Oostende Team Kleine Sanders treedt op zaterdag 8 december een allerlaatste keer op. Het duo doet dat in het voorprogramma van 't Hof van Commerce. Na zes jaar komt er zo een einde aan de samenwerking tussen de Oostendse hiphopsensaties Kleine Sanders en Skumic. "We gaan nu elk onze eigen weg", vertelt Sanders.

Oostendenaars Dylan Sanders (23) en Gauthier Deleersnijder (26) waren al jaren beste vrienden toen ze in 2012 als grap een zogenaamde 'disstrack' opnamen, een raplied waarin ze elkaar beledigen. Kleine Sanders was geboren. "Al lachend maakten we zelfs een videoclip en gooiden die op YouTube", vertelt Dylan. "Het was het begin van een mooie tijd. We namen twee albums op, goed voor 38 nummers en een tiental videoclips. De clips werden steeds hoger van kwaliteit en we maakten er écht ons werk van. Dat leidde tot heel wat 'views'. Zo lokte de clip van de song 'Ostende' bijvoorbeeld 235.000 views, die van het nummer 'De Boazn' bijna 350.000."





Bekerfinale

Het duo bouwde in heel West-Vlaanderen bekendheid op. Ze stonden op alle Oostendse podia en ze mochten zelfs optreden tijdens de bekerfinale van KV Oostende op de Heizel. "We bereikten ook de halve finale van Belgium's Got Talent. Een optreden dat ik nooit zal vergeten, was in De Mast in Torhout. De zaal zat afgeladen vol met 1.500 man en de uitzinnige sfeer was onbeschrijflijk." Na al die tijd kiezen de twee nu elk hun eigen weg. "Noem het geen breuk", benadrukt Dylan. "Gauthier, vooral bekend onder zijn artiestennaam 'Skumic', en ik hadden op den duur een verschillende visie op muziek. We blijven beste vrienden en gaan nu werken aan onze solocarrière. Zo plan ik in 2020 een eigen album. We zullen wel samenwerken aan elkaars nummers."





Waardig afscheid

Nu kijken de twee uit naar hun slotoptreden. Ze mogen het voorprogramma verzorgen van 't Hof van Commerce. De West-Vlaamse hiphopband viert haar twintigste verjaardag in het Staf Versluyscentrum in Bredene. "We willen nog één keer vlammen", zegt Dylan. "Het is mooi om voor 't Hof van Commerce te mogen openen. Ze hebben een carrière opgebouwd waar ik alvast naar opkijk." Het optreden start om 20 uur.





Pieter De Wulf van organisator Comedyshows is tevreden met de boeking. "We zagen dat Kleine Sanders vorige maand op Facebook hun afscheid aankondigde met een laatste optreden in Kortrijk. We zochten nog een voorprogramma voor 't Hof, maar vonden het niet kunnen dat de straffe gasten van Kleine Sanders zo ver van huis hun laatste show hadden gegeven", zegt De Wulf. "We boekten ze eerder als opwarmer voor het WK-evenement op het Beursplein in Brugge. Hoe ze het publiek daar op sleeptouw namen, was indrukwekkend."





Tickets en informatie op de website van de organisator: www.comedyshows.be.