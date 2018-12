‘Nieuwe Oostendenaar’ Heidi Lenaerts verenigt boekenliefhebbers in nieuwe leesclub Timmy Van Assche

07 december 2018

13u47 2 Oostende Radiopresentatrice Heidi Lenaerts verhuist binnenkort definitief naar Oostende en wil aan de kust een leesclub opstarten. “Ik zocht een manier om mensen bij elkaar te brengen en beter te leren kennen. Natuurlijk heeft Oostende een publiek voor een boekenclub.”

Al sinds 2010 komt Heidi Lenaerts met haar man Ronald Verhaegen, ook bekend van Radio 1, en twee kinderen naar de badstad op vakantie. De band is sindsdien alleen maar sterker geworden. Zo is ze een van de ambassadeurs voor Toerisme Oostende. Komend jaar verhuist het gezin definitief van de Brusselse rand naar Oostende. “We wachten om te verhuizen tot het schooljaar is afgelopen. Voor de kinderen is verhuizen op zich al een grote stap, laat staan dat je nog eens van school moet veranderen”, vertelt Heidi. Haar passie voor boeken en lezen wil ze nu ook aan zee overbrengen naar gelijkgezinden. “Ik ben verzot op boeken. Ik ben bijvoorbeeld liefhebber van autobiografieën. Het dagboek van Jane Birkin, ‘Munkey Diaries’, en ‘Becoming’ van Michelle Obama liggen nu al klaar. Ook thrillers, zoals van Julia Heaberlin, staan ook hoog op mijn lijstje. En samen met mijn dochters lees ik nu ‘Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes’, waarin belangrijke vrouwen uit de geschiedenis, zoals Rosa Parks, Frida Kahlo of de zussen Brontë, op een toegankelijke manier worden voorgesteld.”

Natuurlijk is er in Oostende een publiek voor een boekenclub. Op gebied van cultuur broeit er iets” Heidi Lenaerts

“Ooit droomde ik ervan om een eigen boekenwinkel te hebben. Kijk, met vriendinnen kom ik nu al samen om boeken te bespreken, maar eerder spontaan. Ik dacht: ‘wat zou een leuke manier zijn om mensen beter te leren kennen, bijeen te brengen én onze passie te delen’. Toen kwam ik op het idee om een boekenclub in Oostende op te richten. Het concept is simpel: een keer per maand kom je in groep samen en je kiest een boek die iedereen tegen een volgende bijeenkomst leest. Bij een goed glas of tasje koffie wordt het boek vervolgens besproken en ontleed.”

Of Oostende daar een publiek voor heeft? “Natuurlijk”, is Heidi overtuigd. “Op cultureel vlak broeit er iets in Oostende. Je hebt De Grote Post, Kaap en de bibliotheek, om maar enkele voorbeelden te geven. Allemaal organiseren ze hun eigen evenementen. Ik zie het ook ruimer dan louter boeken bespreken in groep. Waarom zouden we niet eens de auteur uitnodigen om samen het boek te bespreken? Ik heb al een locatie in gedachten waar we zouden bijeenkomen, maar de gesprekken lopen nog. Eens ik in Oostende woon, zal ik een oproep lanceren naar geïnteresseerde lezers.”