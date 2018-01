"Nieuwe acties nodig om werklozen mobieler te maken" VOKA WERPT BLIK OP ECONOMISCHE SITUATIE LEEN BELPAEME

30 januari 2018

02u33 0 Oostende De werkloosheid in Oostende blijft met 3.439 werkzoekenden hoog. De werkloosheidsgraad is in het arrondissement Oostende het hoogste van Vlaanderen na het arrondissement Antwerpen. Voka wil ondermeer dat er nog meer ingezet wordt op het mobieler maken van werkzoekenden.

Bij de start van het verkiezingsjaar werpt Voka, Kamer van Koophandel graag een blik op de economische situatie in Oostende en zet enkele uitdagingen in de kijker.





De werkloosheidsgraad in het arrondissement klokte eind 2017 af op 8,6 procent. Het arrondissement Oostende heeft na het arrondissement Antwerpen de hoogste werkloosheidsgraad van Vlaanderen. In de cijfers van het arrondissement gaat het ook over de omliggende gemeenten Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem, Middelkerke en Oudenburg. Eind 2017 waren er hier 5.717 werklozen, 2,1 procent minder tegenover eind 2016.





"De score wordt in ruime mate beïnvloed door de zwakke cijfers van de stad Oostende met 3.439 werklozen en een werkloosheidsgraad van 11,8 procent. Het grote aantal inactieven blijft het belangrijkste pijnpunt voor de regio Oostende. En dat vertaalt zich in een werkzaamheidsgraad van 68,5 procent. Het West-Vlaamse gemiddelde is 74,8 procent", licht Veerle De Mey van Voka toe.





Stijging vacatures

Tegenover de werkloosheid staat dat er in 2017 6.088 vacatures werden geplaatst bij VDAB en wervings- en selectiekantoren. Er was vooral bij de laatste een stijging met 65,3 procent meer vacatures.





"Heel wat bedrijven ondervinden problemen om mensen met de juiste competenties te vinden voor hun openstaande vacatures. Een van de acties waar nog sterker moet ingezet worden is het mobieler maken van werkzoekenden", zegt Dieter Coussée, regioverantwoordelijke bij Voka. Het Economisch Huis zet nu al in op rijlessen met een rijsimulator, maar Voka pleit voor nieuwe acties.





"Werkzoekenden moeten nog sterker aangespoord worden om aan de slag te gaan bij bedrijven in de regio Brugge of Roeselare. Acties zoals de havenbus in Zeebrugge kunnen daarbij helpen." Volgens Gunther Vanpraet, directeur van het Economisch Huis moeten er extra middelen vrijgemaakt worden vanuit Vlaanderen om werkzoekenden uit de middenkust naar Zuid en midden West-Vlaanderen te brengen waar er heel wat arbeidskrachten gezocht worden.





"Momenteel worden werkzoekenden uit Wallonië en Frankrijk naar daar gebracht, terwijl we hier ook met heel wat werkzoekenden hebben die graag willen werken, maar niet tot daar geraken. Er moet een shuttle ingezet worden maar dat kost geld", vertelt Vanpraet.





Bedrijfsbelasting

Voka wil verder ook dat de lokale bedrijfsbelasting wordt aangepakt. "Oostende heft een hoog aantal belastingen gefocust op ondernemingen. Voorbeelden zijn de belasting op drijfkracht. Dit is maar van toepassing op enkele bedrijven waardoor het een pestbelasting wordt die enkel dient om de kas te spijzen", zegt Veerle De Mey nog.