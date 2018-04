"Niemand wil nog wc-dame worden" STAD KIEST UIT NOODZAAK VOOR ONBEMANDE TOILETTEN LEEN BELPAEME

06 april 2018

Oostende Goed nieuws voor mensen met een gevoelige blaas, want de stad trekt het aantal openbare toiletten op tot 46. Gezien bijna niemand nog wc-dame of -heer wil worden, kiest de stad voor onbemande exemplaren. Zo komen er onder meer twee sanitaire containers aan het Klein Strand.

De nood aan extra openbare toiletten stond al in het Spilliaertplan dat Johan Vande Lanotte (sp.a) vier jaar geleden voorstelde. Met dat plan moest Oostende als toeristische stad opgewaardeerd worden. "Toegankelijke toiletten zijn belangrijk voor het comfort van de bezoekers van je stad. Er zijn ook steeds meer oudere mensen waardoor de nood alleen groeit", zegt burgemeester Vande Lanotte .





Toch blijkt het dossier niet zo eenvoudig als het lijkt. "Er zijn heel wat struikelblokken, zoals het vinden van geschikte locaties en uitbaters voor de bemande toiletten", zegt Vande Lanotte. "Vooral dat laatste is niet gemakkelijk, omdat het beroep sociaal niet goed in de markt ligt. Bovendien hangen de inkomsten af van de omzet, maar als je het goed doet, kan je er wel geld mee verdienen. Het is weliswaar geen job waar veel mensen voor staan te springen."





Slechts acht bemand

De stad ziet zich dan ook genoodzaakt om te kiezen voor onbemande toiletten. "We trekken het totale aantal op naar 46 locaties. Daarvan zijn er slechts acht bemand. Bij zeven loopt er al een concessie en we zoeken nog een uitbater voor het toilet onder de Albert I Promenade ter hoogte van de Parijsstraat", aldus Vande Lanotte. Wie hoogdringend moet, kan tijdens de openingsuren ook terecht in het stadhuis, het AZ Damiaan, alle ontmoetingscentra en de bibliotheek.





Maar vooral de automatische toiletten zoals de uriliften in de uitgaansbuurt en de urilady in de Vlaanderenstraat zijn in opmars. In juli en augustus zijn er ook tijdelijke toiletten, in de buurt van het strand en in de strandbars. Er zijn vijf nieuwe locaties waarvoor een overeenkomst is met Hangtime, Duin en Zee en Surfclub Outside. "Het schepencollege heeft bovendien zopas de plaatsing van twee containers goedgekeurd aan de Lijnbaanstraat, nabij de winkelstraat en aan de Randparking naast de Velodroom. Op de Montgomerykaai naast het Klein Strand komt ook een nieuwe container en de bestaande voorzieningen op het strand worden afgebroken. De unit aan de randparking wordt geleverd op 10 april en telt vier damestoiletten en urinoirs voor mannen", aldus Vande Lanotte. Het toilet wordt niet bemand en zal in eerste instantie onderhouden worden door een mobiele ploeg van directie Openbaar Domein en jobstudenten.





"Intussen wordt er ook gewerkt aan een update van het Plasplan, daarmee heb je onmiddellijk een overzicht van alle toiletten in de stad", besluit Vande Lanotte.