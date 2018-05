"N-VA gaat lopen met onze ideeën" STADSLIJST EN OPPOSITIE RUZIËN OVER FIETSTUNNELS TIMMY VAN ASSCHE

29 mei 2018

02u28 0 Oostende In Oostende is een politieke rel ontstaan over fietstunnels. N-VA heeft een nieuw plan rond verkeersveiligheid voorgesteld, met centraal vijf fietstunnels. "N-VA pleegt 'intellectuele diefstal', want wij hebben deze voorstellen eerder zelf al gelanceerd", reageren de socialisten boos.

N-VA brengt vijf fietstunnels onder de aandacht. Het gaat om de kruispunten van de Elisabethlaan met de Gistelsesteenweg, Eigenhaardstraat, Stuiverstraat-Tarwestraat, Seringenstraat en de rotonde van de Torhoutsesteenweg met de Duinkerkseweg. "De Elisabethlaan is een dam tegen vlot en veilig fietsverkeer", zeggen raadsleden Werner Verbiest en Björn Anseeuw. "Veel fietsverbindingen botsen op een obstakel. Een fietspad dat wordt onderbroken door een weg, zoals de Elisabethlaan, bijvoorbeeld. In de Seringenstraat kun je een fietstunnel trekken in de middenberm. Nabij de Stuiverstaat-Tarwestraat kun je de tunnel aanleggen achter de Sint-Janskerk." Bij de Eigenhaardstraat, Gistelsesteenweg en Duinkerkseweg zou met een ondergrondse bocht gewerkt worden om de hellingsgraad te halen. Ook financieel ziet de partij geen probleem. "De overheid geeft elk jaar tien miljoen euro subsidies om lokale fietsinvesteringen aan te moedigen. Tot voor kort kon een gemeente tachtig procent van de kosten laten subsidiëren. Nu kun je zelfs honderd procent subsidies krijgen voor de aanleg van fietstunnels op lokale wegen die een gewestweg kruisen."





'Intellectuele diefstal'

"De fietstunnels die N-VA voorstelt, zijn een kopie van een voorstel van de stad aan het Vlaamse Gewest", zegt schepen Jean Vandecasteele (sp.a). "De tunnel aan de Torhoutsesteenweg onder de Elisabethlaan is eerder door Vlaams minister Weyts (N-VA) afgekeurd wegens te duur. Daarop hebben we zelf alternatieve fietsverbindingen uitgewerkt. Het college heeft al op 20 november 2017 voorstellen voor alternatieve fietsverbindingen goedgekeurd. Die zijn ook naar de Vlaamse overheid gestuurd, maar we kregen geen reactie. Wat N-V-A nu doet, is intellectuele diefstal. Voor hen primeren politieke spelletjes."





"Als het stadsbestuur zulke goeie ideeën heeft, waarom voeren ze die dan niet uit?", reageert Anseeuw. "De tunnel bij de Duinkerkseweg werd al in 2014 aangekondigd. Wij willen benadrukken dat er financieel nieuwe mogelijkheden zijn."





Burgemeester Vande Lanotte (sp.a) pikt in. "Tegen het einde van de legislatuur zal 95 kilometer van het fietsnetwerk aangelegd zijn, al zijn er nog zwarte punten die we moeten wegwerken. Het ondertunnelen voor fietsers is belangrijk en dat idee lanceerden we al in april met onze Stadslijst."





De Stadslijst spreekt ook over fietstunnels of -bruggen bij de Nieuwpoortse-, Gistelse- en Torhoutsesteenweg, Elisabethlaan, Zandvoordestraat, Kennedyrotonde en Moureauxlaan. "In principe zijn deze werken voor het Vlaamse Gewest, maar desnoods realiseren we de veilige fietsverbindingen zelf", besluit Vande Lanotte.