"Muziek is mijn eerste lief en heeft me nooit bedrogen" Over ereburgerschappen, stampvolle agenda's, en waarom rust niet aan de orde is CHRISTOPHE DECONINCK

12 mei 2018

02u23 2 Oostende Het fenomeen Arno Hintjens, belhamel van de Belgische rock. Hij kwam er in 2002 al voor in aanmerking, maar toch heeft hij pas onlangs zijn ereburgerschap in Oostende officieel aanvaard. "Gewoon geen tijd gehad - stampvolle agenda", klinkt het. "Maar ik heb die 'rush' en adrenaline nodig, anders voel ik niet dat ik leef." Tijd voor een openhartig gesprek tussen pot en pint. Letterlijk.

Eigenlijk is het een publiek geheim: wie een 'meet and greet' met Arno wil, moet gewoon postvatten in één van de oergezellige cafeetjes in de Brusselse binnenstad. "Of op de dijk van Oostende bij zonsondergang", vult hij zelf aan. "Dan is het net alsof je vijf schilderijen van Spilliaert op rij tot leven ziet komen. Fenomenaal!" Wij vonden hem evenwel toch in Brussel, in jazzcafé Archiduc in de Dansaertstraat.





Ereburger van Brussel en Oostende, een kaai die je naam draagt en muren vol eretekens. Enkel een standbeeld ontbreekt nog.

Arno: "Toch niet! (glundert) Dat klein ventje dat hier twee straten verderop staat (Manneken Pis, red.)? Dat ben ik eigenlijk."





Cafébaas: "Zie je wel, hij heeft een kleintje, maar het schiet verre!" (beiden proesten het uit)





Vorig jaar speelde je talloze shows en ook

dit jaar heb je een hele tour voor de boeg. Over twee weken word je 69. Wat houdt

je overeind?

"Muziek, vent. Dat is mijn eerste lief - nooit door bedrogen geweest. Het is wat me drijft en waardoor ik kan blijven gaan. Het is mijn drive en mijn therapie. Als ik niet kan optreden, dan val ik stil. Dat is voor niemand goed - en al zeker niet voor mijn lever, want dan hang ik voortdurend rond op café. Geef mij maar wat actie. Wanneer ik op het podium sta, heb ik een erectie als de Tour Eiffel. (grijnst) Meer heb ik echt niet nodig."





Zo blijkt. Je bent niet aan het rentenieren in Saint-Tropez, ik zie geen sportwagen voor de deur en je jasje lijkt z'n beste tijd gehad te hebben. Rijkdom interesseert je niet?

"Haha, wees daar maar zeker van. Materiële zaken interesseren me gewoon echt niet. Behalve dan mijn platencollectie - die intussen trouwens kolossaal geworden is. Het zal wel met mijn jeugd te maken hebben. Ik ben opgegroeid in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader was een syndicalist pur sang en heeft me geleerd om sober te leven. Trouwens, alles wat luxe is, moet je met je meeslepen. Daar zie ik liever van af. Maar een goed glas in een leuk restaurant? Daar zeg ik geen nee tegen."





Je staat nog te springen op de planken,

terwijl je doorsnee leeftijdsgenoot zijn

zetel amper nog verlaat. Toch niet

stiekem een fitnesscoach ingehuurd?

"(schatert) Bahneen, zot! Ik heb vannacht nog opgetreden met een kater van de dag ervoor. Maar op het podium zweet ik dat uit. Er zijn collega's die joggen om in vorm te blijven, maar mijn conditie blijft op peil door veel op te treden. Twee uur lang het beste van jezelf geven: dat voelt alsof je fysiek en mentaal klaarkomt. Trouwens: ik drink graag een glas, maar als ik op tour ben, raak ik geen druppel aan en ga ik telkens als eerste slapen. Met de gevleugelde woorden 'Pépé va faire dodo'. (lacht)"





En dat lukt zonder

toverdrankjes of -poedertjes?

"Ik heb vroeger nog aan de drugs gezeten. Maar de coke die ze nu maken, is voor coiffeurs. Ik ben ooit na een lijntje de studio ingedoken en dacht dat ik het beste nummer ooit opgenomen had. Toen ik het daags nadien opnieuw beluisterde, besefte ik dat het wellicht het slechtste was wat ik ooit gemaakt heb. Drugs, daar bedank ik voor. Kijk naar een Jimi Hendrix, Kurt Cobain of Janis Joplin, en wat het hen opgeleverd heeft. Die zijn allemaal gestorven op hun 27ste. Ik heb veel mensen rondom mij zien opbranden door drugs. Doodzonde. In het rijtje 'vrouwen, drank en drugs' hou ik vooral van het eerste - ik ben namelijk lesbisch, zie je. (patron op de achtergrond komt niet meer bij)"





Je hebt inderdaad hele generaties

muzikanten langs zien komen. Hoe ervaar

je die evoluties binnen de muziekwereld?

"Er is enorm veel veranderd. Rock&roll moet je een schop onder je kont geven en anarchie veroorzaken. Maar de meeste rockplaten die nu uitkomen, lijken wel voor coiffeurs gemaakt. Al maak ik me ook niet te veel zorgen. De wereld staat niet stil en er is nog veel potentieel. Heel wat jonge mensen zijn actief in de 'underground', met nieuwe genres die me intrigeren. Mijn zoon maakt 'skankcore'. Man, dat is heftige muziek!"





Zelf heb je vorig jaar nog jonge muzikanten rond je verzameld en je tourt met je nieuwe project 'Tjens Matic'. Nog lang niet van plan om de microfoon aan de haak te hangen?

"Nee, maat. Ik lijk wel een dinosaurus uit een vervlogen tijdperk, maar ik blijf mijn leven lang doorgaan. Trouwens, de bloemen en rouwkransen zijn momenteel veel te duur. Dat kan ik de mensen echt niet aandoen. Blijven gaan tot ik er bij neerval. Patron, doe ze nog eens vol!"





