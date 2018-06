'Moose' lanceert take-away van Scandinavisch lekkers 07 juni 2018

Moose, de concept store met Scandinavisch geïnspireerde ontbijten, lunches en woondecoratie, pakt uit met een opvallende initiatief. Voortaan kan je lekkere slaatjes meenemen naar het strand. Zaakvoerder Saskia Defever legt uit. "Het concept van Moose doet door het Scandinavische thema vooral aan de winter denken. We willen dat winterse vertalen naar de zomer. Kijk, het strand is op een steenworp van onze zaak en veel klanten hebben er een strandcabine. Wie een dagje op het strand plant, maar geen zin heeft om boterhammen te smeren, is hier aan het juiste adres. Vanaf 12 euro kan je vers gemaakte slaatjes met fjordbrood afhalen. Het gaat niet om ordinaire bereidingen zoals in de supermarkt, maar kraakverse gerechtjes met bijvoorbeeld gerookte vis - denk aan zalm, haring of makreel met een dressing van pakweg dille - of handgepelde Oostendse garnalen. Je kan er ook een flesje witte, rosé- of rode wijn bij bestellen. Alles wordt sowieso geleverd in een speciaal ontworpen koeltas met het logo van Moose." De take-away dienst loopt tot en met september. Bestellingen kunnen elke dag doorgegeven worden tot 11 uur via 059/30.55.84 of 0471/75.05.41 en via saskia@moose-ostend.be. Moose opende acht maanden geleden in de Wellingtonstraat 86 en kent veel succes. Zo werd de zaak genomineerd als beste starter tijdens de Oostende Awards.





(TVA)