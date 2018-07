"Mijn goal bracht weer vuur in de ploeg" BRECHT CAPON METEEN TREFZEKER VOOR KV OOSTENDE TOMAS TAECKE

31 juli 2018

02u27 0 Oostende Vorig seizoen scoorde hij vier keer, zaterdag was de rechterflankspeler al in de eerste match aan het feest. Brecht Capon, die met de belangrijke gelijkmaker een groot aandeel in de eerste seizoenszege van KV Oostende had: "Plots was er wel lef en konden we wel voetballen."

Amper afgetrapt zorgde Brecht Capon zaterdag met een prachtige goal met zijn mindere linkerbeen vlak na de pauze voor een heuse ommekeer bij KV Oostende. De kustploeg zette de scheve situatie helemaal recht en opende zo het seizoen met een deugddoende zege. "In de eerste helft zagen we veel terug van vorig seizoen", aldus Capon. "We waren niet scherp, toonden geen lef, speelden geen voetbal en er waren enorm veel slordigheden. Dan trek je met twijfels naar de kleedkamer. De trainer heeft gelukkig meteen gewisseld en niet gewacht tot op het uur. Mijn doelpunt was een kantelmoment, want er kwam meteen vuur in de ploeg."





Oostende leek wel herboren, zo groot was het verschil voor en na het doelpunt van Capon. "Plots was er wel vertrouwen, al weet ik niet waarom er eerst twijfel was. Misschien was het een stukje nervositeit. Dat was alvast nergens voor nodig."





"Jordi Vanlerberghe is perfect ingevallen. Hij was rustig aan de bal en belangrijk in de recuperatie. Zijn plaatsje voor volgende week heeft hij wel verdiend."





Capon was na afloop lovend voor Verheyen. "Hij is een verrijking. We trainen heel veel op automatismen en alles is in functie van het systeem. Alles is duidelijk, alleen moet de groep het wel uitvoeren. Als je onze eerste helft zag, kan je als trainer zeggen wat je wil. We wilden zo graag winnen van Moeskroen. Misschien wilden we iets té graag en was dat de reden waarom het aanvankelijk niet draaide."