"Mij zo toegetakeld enkel en alleen voor een handtas?" 78-JARIGE JACQUELINE BENOOT REAGEERT NA BRUTALE OVERVAL BART BOTERMAN

29 juni 2018

03u07 0 Oostende De politie is op zoek naar mensen die iets weten over de overval van afgelopen zondag op Jacqueline Benoot (78) uit Oostende. De vrouw werd met een baseballknuppel in elkaar geslagen in de inkomhal van een flatgebouw. "Ik durf niet meer alleen naar buiten", reageert Jacqueline, net uit het ziekenhuis.

Jacqueline is inmiddels terug thuis na drie dagen in het ziekenhuis. Haar gezicht ziet nog volledig blauw van de klappen met de baseballknuppel. Verschillende open wonden moesten gehecht worden. De bejaarde vrouw liep eveneens een gebroken vinger, een verstuikte pols en een wonde aan de arm op. "En ik heb problemen met mijn rechteroog. Mijn zicht is verminderd en ik moet binnenkort opnieuw onder het mes", getuigt Jacqueline.





De vrouw woont in een appartement langs de Albert I-Promende in Oostende, vlak bij de Visserskaai. Ze kwam zondag rond 17.30 uur thuis met de taxi. Het evenement A l'Ostendaise was toen nog bezig voor de deur.





Plots aangevallen

"De taxichauffeur had me uit de wagen geholpen en tot aan de inkomhal van het appartementsgebouw gebracht. In de hal stond een grote, onbekende man tegen de muur", zegt Jacqueline. Ze ging binnen en de man vroeg om geld. Jacqueline weigerde en opende de tussendeur met haar sleutel om de lift te nemen. "Hij glipte mee en viel me langs achter aan. Ik schreeuwde het uit, maar kreeg enkel meer klappen in mijn gezicht en op mijn armen. Hij wilde mijn handtas. Daarna weet ik niet meer wat er is gebeurd. Hij liet mij voor dood achter", vertelt de vrouw.





Het was de buurman die kabaal hoorde en Jacqueline aantrof, badend in een plas bloed. De dader was gaan lopen. Jacqueline werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. "Ik begrijp niet dat iemand zo'n geweld gebruikt voor een handtas. Er zat 120 euro, een iPhone en een portefeuille van Delvaux in. Ik denk dat ik op de verkeerde plaats was op het verkeerde moment. Maar sinds de overval ben ik voortdurend enorm bang. Ik durf niet alleen naar buiten. Nog nooit maakte ik zoiets brutaals mee."





Blank en blond

Hoe de overvaller er precies uitzag, kan ze zich niet goed herinneren. "Hij had wel een blanke huidskleur, sprak Nederlands, had blond haar en was groot van gestalte", aldus de laborante op rust. Getuigen van de overval waren er niet, al is het mogelijk dat iemand die aanwezig was op A l'Ostendaise een man met een baseballknuppel en bruine handtas met rozen heeft zien lopen.





Het parket van Brugge vraagt mensen die nuttige informatie hebben omtrent de zware overval om contact op te nemen met de politie van Oostende op 059/70.11.11. De kledij en wandelstok van Jacqueline werden inmiddels opgestuurd naar het labo voor DNA-onderzoek. Jacqueline wacht nog een lange revalidatie.