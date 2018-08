"Met reden, maar wát is dit balen" OPENING PAULUSFEESTEN AFGELAST WEGENS EERSTE ZOMERSTORM LEEN BELPAEME

10 augustus 2018

02u43 0 Oostende Door het onweer werden verschillende evenementen aan de kust gisterenavond afgelast. Ook de openingsavond van de Paulusfeesten moest eraan geloven. "En dat zal ons handenvol geld kosten. Maar al is dat balen, we begrijpen de beslissing", zegt voorzitter Joris Pollet. "En er zijn nog zes dagen."

Er kwamen gisteren in de loop van de dag steeds meer berichten binnen over voorspeld onweer. Eerst werd in Oostende besloten om de beachbars al om 17 uur te sluiten. Engie Parkies in Middelkerke werd afgelast. En daarna kwam rond 15.30 het besluit van Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) om de openingsavond van de Paulusfeesten, met onder meer Les Truttes op het podium, zelfs helemaal af te gelasten. "Na overleg met verschillende weerdiensten en de organisatie van de Paulusfeesten moeten we helaas beslissen om de feesten donderdag niet te laten doorgaan. Hopelijk tot morgen voor de komende zes dagen op de feesten", liet de burgervader weten via sociale media.





Catering voor 300 man

Het onweer betekent een dikke streep door de rekening van de organisatie. "Dat we net de dag met de opener moet afgelasten, is echt balen. Het is traditioneel een dag met heel wat volk. Op deze manier mislopen we al 20 procent van onze inkomsten. Zelfs op een totaal uitgeregende avond komen er nog altijd mensen naar het plein. Nu hebben we een festival van zes dagen met de kost van zeven dagen. De openingsdag is dan nog eens een dure dag. Alle catering was al klaargemaakt voor 300 medewerkers en voor een openingsreceptie. En omdat de tenten niet toegankelijk zijn, is het improviseren", vertelt voorzitter Joris Pollet. De gemaakte kosten kunnen de organisatoren niet meer recupereren, maar ze begrijpen de beslissing. "De veiligheid staat voorop. De stad wil ook alleen maar het beste voor ons." In de loop van de dag werden, met de hulp van de stadsdiensten, al extra gewichten voorzien om de tenten te beveiligen, maar toch wilde burgemeester Vande Lanotte geen enkel risico nemen.





Positief blijven

Gelukkig is de sfeer onder de medewerkers goed. "Maar het blijft balen. Zeker voor de vrijwilligers die al dagen bezig zijn met de opbouw en voor de mensen van de programmatie. We zijn nog met enkele groepen aan het overleggen om hun optreden te verplaatsen. Gelukkig kunnen we via sociale media het publiek snel bereiken. Het komt er nu ook op aan om klaar te staan op vrijdag. We beginnen al om 12 uur."