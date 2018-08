"Mensen blijven bewust maken van zwerfvuil" Oprichter 'Proper Strand Lopers' ziet Facebookgroep uitgroeien tot actiegroep LEEN BELPAEME

04 augustus 2018

Oostende Je hebt mensen die zich ergeren aan afval op het strand en je hebt mensen die het opruimen. Tim Corbisier (39) behoort tot die laatste categorie. Samen met de Proper Strand Lopers ruimt hij regelmatig afval op het strand op. Wat ooit begon als Facebookgroep is een actiegroep geworden die de politiek en het publiek een geweten schopt rond het probleem van plastic afval in zee.

Hoe zijn de Proper Strand Lopers begonnen?

"In september 2016 ben ik tijdens een van mijn loopsessies het afval aan de vloedlijn beginnen oprapen en achteraf was ik tevreden dat ik iets zinvol had gedaan. Proper Strand Lopers was dus oorspronkelijk bedoeld om joggers aan te moedigen wat afval op te rapen op hun parcours. Zo konden ze hun energie aanwenden voor ieders gezondheid en niet alleen voor zichzelf. Al snel werd duidelijk dat dit initiatief zich niet hoefde te beperken tot joggers alleen. Het bestaan van de Facebookgroep werd snel opgepikt door lokale media en kreeg veel respons bij het publiek. Veel mensen waren bereid zelf de handen uit de mouwen te steken."





Ben je al langer geëngageerd voor een beter milieu?

"Ik heb altijd al interesse gehad in natuurwetenschappen, maar toen de groep werd opgericht, was ik niet actief bezig met het milieu. Ik was me niet bewust van de zwerfvuilproblematiek in onze maatschappij. Ik snap dus wel dat veel mensen zich hier niet mee bezig houden. Hierdoor besef ik dat we alleen vooruitgang kunnen boeken als we de grootste - onbewuste - bevolkingsgroep telkens een kleine stap in de goede richting kunnen doen zetten. We hebben nog een lange weg te gaan, maar ik denk dat we al mooie resultaten boeken."





Hoe kijk je zelf terug op de weg die jullie hebben afgelegd?

"Het is onwaarschijnlijk welke impact deze groep op zo'n relatief korte periode heeft gehad. Ik had dit nooit verwacht. De sterkte van dit initiatief kan alleen maar 'te danken' zijn aan het feit dat het zwerfvuilprobleem zo ver gevorderd is. Het is voor mensen ook hoopvol om te zien dat mensen zelf veranderingen kunnen doorvoeren als ze dat willen."





Jullie doen ondertussen ook meer dan afval ruimen?

"Zwerfvuil opruimen beschouwen we als een positief neveneffect van onze zoektocht naar de oorzaak van het zwerfvuil. We hebben ondertussen veel ervaring opgebouwd en kunnen veel advies geven. Als we iets de wereld insturen, merk ik dat er naar ons wordt geluisterd. Terecht, want we zijn politiek neutraal. Ons enige belang is onze enige doelstelling: alle afvalbronnen elimineren tot er niets meer te ruimen valt."





Van waar haal je de motivatie om te blijven vechten tegen de plastic soep?

"De wetenschap leert ons dat er is geen leven mogelijk is zonder water en dat het eerste leven ontstaan is uit onze oceanen. Het is pas de voorbije decennia dat we 'de baarmoeder van het leven' aan het vervuilen zijn en er is geen beterschap in zicht. Elk jaar produceren we meer plastic producten, die uiteindelijk worden verbrand of in onze omgeving belanden. Wereldwijd wordt maar zeven tot negen procent van alle plastics gerecycleerd. Maar zelfs het recycleren, resulteert in een product dat ofwel wordt verbrand of in de soep eindigt. We blijven dus steeds meer grondstoffen uit de grond pompen en vergiftigen hiermee alles en iedereen."





Wat zijn jullie verdere ambities met de Proper Strand Lopers?

"We proberen steeds meer mensen bewust te maken door ze zelf de zwerfvuilproblematiek te laten ervaren. Via allerlei projecten sporen we ze aan zelf eens een bijdrage te doen. Momenteel loopt het project van #destrandhelden in Oostende waarbij vrijwilligers mee op pad kunnen gaan en via hun opruimactie een bijdrage kunnen storten aan goede doelen. Dit is een groot succes. Onlangs hebben onze kernleden een onderneming begeleid tijdens een opruimactie in het kader van teambuildingsactiviteiten, we hebben educatieve projecten in de steigers staan om scholen te begeleiden en voor Hart Voor West-Vlaanderen zullen we een project starten waarbij we jongeren gaan aanzetten om afval te hergebruiken als grondstof. We werken ook dichter samen met het VLIZ om het resultaat van onze opruimacties een wetenschappelijke toets te geven."





Hoe krijgen jullie dat allemaal gedaan met vrijwilligers?

"Het is sinds de oprichting alleen maar drukker geworden en steeds moeilijker te combineren met ons dagelijks leven. Bij deze een oproep aan iedereen die ons wil helpen of steunen. We zijn ondertussen een vzw geworden en zijn maar met twee mensen om de administratie en organisatie te verzorgen. Gelukkig krijgen we hulp van geëngageerde mensen in ons team. Al wie zich geroepen voelt, mag zich gerust melden."





Wat is jouw boodschap voor mensen die nog altijd hun afval achterlaten op het strand?

"Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen afval. Besef dat het strand een kwetsbaar natuurgebied is, ga er met respect mee om, want het maakt ook een deel uit van jezelf."