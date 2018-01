"Meestal moet ik mijn publiek afremmen" LEEN BELPAEME

26 januari 2018

02u43 0 Oostende Verrassende voorstelling dit jaar: die van Hetty Helsmoortel, een Oostendse kankeronderzoekster. Haar passie voor wetenschap deelt ze maar al te graag. "Meestal moet ik mijn publiek afremmen."

Hetty doet met verve 'CRISPR' uit de doeken, een techniek om DNA te wijzigen. In heldere taal loodst ze je door de biologie en het mechanisme hierachter. Voor wie niet van wetenschap houdt, klinkt het misschien niet meteen als muziek in de oren. Maar de 31-jarige Oostendse slaagt erin om met zoveel passie te spreken dat zowat iedereen het niet alleen begrijpt, maar ook geboeid terug naar huis keert. Het is dan ook geen toeval dat de fervente Theater Aan Zee-fan op het huiskamerfestival is beland. Ze volgde twee jaar een toneelopleiding aan het Rits voor ze aan haar doctoraat begon en is ondertussen een bekend gezicht als huiswetenschapper bij 'De Afspraak' op Canvas.





Daarnaast zit Hetty maandelijks in de Nerdland-podcast van Lieven Scheire, is ze dikwijls te horen op Radio 1 en schrijft ze af en toe een column voor De Morgen en EOS. "Ik wil een brugfiguur zijn tussen het publiek en de wetenschap. Ik geloof echt dat het heel belangrijk is om de twee samen te brengen", vertelt Hetty.





Toneelopleiding

Tijdens een toneelopleiding heeft ze ervaring opgedaan op de planken. Als wetenschapscommunicator komen al haar passies samen. "Ik vond dat het op mijn 21ste te vroeg was om definitief een carrière vast te zetten. Ik was als puber al bezig met toneel en dat bleef in mijn achterhoofd zitten. Het idee leefde dat als ik het dan niet deed, ik het nooit meer zou doen. Na twee jaar miste ik de wetenschap en ben aan mijn doctoraat begonnen. Tijdens mijn laatste jaar kwam die drang weliswaar weer om op het podium te staan. Ik had me daarom ingeschreven voor de Wetenschapsbattle. Het doel was om mijn doctoraatsstudie over leukemie bij kinderen uit te leggen aan 6- tot 12-jarigen. Ik heb de battle gewonnen en later ook nog Famelab, de grootste internationale wedstrijd voor wetenschapscommunicatie."





Kritiek

In het dagelijks leven is Hetty bezig met kankeronderzoek aan de universiteit van Gent. "We zoeken manieren om niet alleen in het bloed te zien of iemand kanker heeft, maar ook welk type het is, in welk stadium de ziekte gevorderd is en welke medicatie zou helpen", licht de onderzoektster toe. Ze ontwikkelde de voorstelling over CRISPR om het grote publiek kennis te laten maken met voor- en nadelen van de nieuwe procedure. "Het is belangrijk dat erover gecommuniceerd wordt, omdat het verstrekkende gevolgen kan hebben voor iedereen. Er is veel om te doen, omdat je ook het DNA van mensen zou kunnen aanpassen. Maar wie mag daar dan over beslissen? Toen ik aan de voorstelling begon, hoorde ik veel kritiek. Ik probeer op een interactieve manier te tonen dat er ook goede toepassingen mogelijk zijn. Meestal is het publiek heel enthousiast aan het einde van de voorstelling en moet ik hen net afremmen (lacht)."





Om wetenschap nog dichter bij de mensen te brengen, organiseert Hetty Helsmoortel op zondag 27 mei Sound of Science in het Antwerpse Edegem: het allereerste openlucht-wetenschapsfestival in België - bier, worsten en tenten inbegrepen. "Het concept is wat gebaseerd op Theater aan Zee. Maar in plaats van theater kan je wetenschap ontdekken, op een laagdrempelige manier en met een hoek af."





Voor de voorstelling op Chambres d'O zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.





