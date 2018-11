"Meest sociale akkoord voor Oostende ooit" OPEN VLD, CD&V, N-VA EN GROEN BEREIKEN INHOUDELIJKE OVEREENKOMST TIMMY VAN ASSCHE

19 november 2018

02u22 0 Oostende Onder leiding van Bart Tommelein hebben Open Vld, CD&V, N-VA en Groen een inhoudelijk akkoord bereikt. "De krachtlijnen liggen vast: dit wordt het meest sociale beleid voor Oostende", maakt Tommelein zich sterk. Vandaag wordt besproken wie schepen wordt.

Na meer dan zestig uur onderhandelen - waaronder een marathonzitting gisteren - hebben de vier partijen een eerste akkoord beet. Geen officieel coalitieakkoord, wel een inhoudelijke overeenkomst. Geen van de vier partijen wil voorlopig in detail treden over wat er precies instaat. "De leden van alle partijen moeten dinsdagavond eerst hun goedkeuring geven", zeggen alle kopstukken. "De gesprekken verliepen constructief", vertelt Bart Tommelein, straks zo goed als zeker burgemeester. "We hebben het meest sociale akkoord ooit voor deze stad uitgetekend. We zetten zwaar in op verbinding tussen de mensen. Mobiliteit, armoede, economie, tewerkstelling en samenleven zijn de thema's die veel aandacht krijgen."





Pittig, maar vruchtbaar

Björn Anseeuw (N-VA): "We hebben een heel sterk akkoord bereikt. Dat komt omdat we puur op inhoud hebben gewerkt. Tot op vandaag werd met geen woord gerept over mandaten. Met N-VA hebben we altijd gezegd dat we een beleid kunnen voeren dat socialer is dan dat van sp.a. En we zullen dat nu bewijzen." Wouter De Vriendt (Groen) laat zich ook positief uit. "Dit akkoord is een breuk met het verleden. Met Groen hebben we onze nek uitgestoken om tot een akkoord te komen. We hebben onze zin voor verantwoordelijkheid getoond en onze comfortzone een stukje verlaten. Maar we doen dit in het belang van Oostende, onze stad heeft zoveel potentieel. Nooit eerder werd zo lang en zo precies over een akkoord gepraat. Dat de discussies niet op straat werden uitgevochten en dat de sfeer sereen bleef, toont de samenhang bij alle partijen." Ook bij CD&V niets dan tevreden stemmen. "De gesprekken waren soms pittig, maar vruchtbaar", benadrukt Krista Claeys. "Zes jaar geleden duurden de onderhandelingen een viertal uur. Nu is het een heel ander verhaal, omdat er twee oppositiepartijen aan tafel zaten. Deze manier van werken is interessant", vult Bart Plasschaert aan. "Je leert elkaar anders en beter kennen, ook buiten de politiek."





Stadslijst

De socialisten worden zo goed als zeker naar de oppositie verwezen. Johan Vande Lanotte en John Crombez van de Stadslijst onthouden zich van commentaar tot ze het inhoudelijke akkoord hebben kunnen lezen. Vandaag wordt de verdeling van de schepenambten besproken. De prognoses zijn als volgt: naast het burgemeesterschap voor Tommelein zou Open Vld nog twee schepenen mogen leveren. N-VA zou drie mandaten krijgen, Groen twee en CD&V één. Ook op de onderhandelingstafel: het voorzitterschap bij de gemeenteraad en gemeentebedrijven. Elke partij legt het akkoord dinsdagavond voor aan de eigen achterban. Midden deze week zou een coalitie officieel zijn.