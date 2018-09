"Maar intussen verdwijnt laatste authentieke visserscafé" 07 september 2018

02u43 0 Oostende Café Végé op Oosteroever sluit binnen een maand de deuren, tot grote spijt van heel wat vaste klanten en uitbaatster Marie zelf. Het café is vanop straat niet herkenbaar, maar het is een vaste waarde op de kaai.

Aan de tafels van het café verzamelden door de jaren heen heel wat vissers en reders. Het café ademt de sfeer van de visserij. Aan de muren hangen tal van relieken en oude foto's. Voor de uitbaatster is het een grote teleurstelling dat ze moet plaatsmaken voor woontorens, maar ook de vaste bezoekers zullen hun stamcafé missen. Heel wat actiegroepen verzamelden de afgelopen jaren in de bruine kroeg in hun strijd tegen de bouwpromotoren of om op te komen voor de visserij. "Ik ben stilaan vergroeid met deze plek", zegt ook Filip De Bodt van vzw Climaxi. "Het doet pijn dat zoiets moet verdwijnen. Voor mij mogen mensen appartementen bouwen, maar het is jammer dat de authenticiteit van de Hendrik Baelskaai niet kan behouden blijven. Nu worden deze mensen zomaar verdreven." In café Végé kwamen doorheen de jaren ook enkele bekende gezichten, zoals Johan Verminnen. In interviews noemt de Vlaamse zanger het café steevast zijn Oostendse stamcafé. (LBB)