"Maak van Koninklijke Gaanderijen een open museum" 19 juni 2018

De Koninklijke Gaanderijen worden ondertussen al een tijdje ontsierd door stellingen die de veiligheid in het Oostendse monument moeten garanderen. Rond de stellingen werd telkens een houten bekisting geplaatst. Terwijl de gaanderijen nu wel veilig zijn, is het geen fraai beeld. Iemand wil daar duidelijk iets aan doen en voorzag een 25-tal palen aan de kant van het Spilliaert Huis met artistieke tekeningen in de nacht van zondag op maandag. Daar blijft het echter niet bij. De kunstenaar plaatste er ook de stempel "Your Art Here" bij. Op die manier wil hij of zij iedereen uitnodigen om op de affiches een kunstwerk achter te laten om de Gaanderijen tot een open museum om te toveren. Het resultaat kan je volgen via de Facebookpagina @yourarthereostend. Momenteel kreeg de oproep nog weinig gevolg en het is ook niet duidelijk of de stad de kunstwerken zal laten hangen. Nu is er alvast geen intentie om ze te verwijderen. (LBB)