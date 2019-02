‘Liefde tussen de lijnen’ bekoort ruim 500 liefhebbers van literatuur en poëzie Timmy Van Assche

10 februari 2019

15u54 0 Oostende Het literatuur- en poëziefestival ‘Liefde tussen de lijnen’ kon rekenen op een mooie belangstelling. De verschillende activiteiten lokten zo’n 520 liefhebbers van het betere woord. “Ook in de toekomst blijven we inzetten op literatuur en poëzie", stelt cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V).

Vorig jaar werd het letterenfestival losgekoppeld van van ‘Nacht van de musea’. Het recept blijkt nu aan te slaan. Alles begon vrijdagavond al, met het mini festival ‘Let love rule’ in Vrijstaat O. Artiesten Tom Kestens, Aafke Romeyn, Chantal Acda en Eric Thielemans waren van de partij. 150 bezoekers tekenden present. Op zaterdag was er de boeiende letterenpromenade. Op vijf unieke locaties in de Oud Hospitaalwijk - de Kunstacadamie, boksclub Flandria, b&b Fluisterbos, de Joodse synagoog en Mu.Zee - brachten schrijvers gedichten of een stukje proza. Journaliste Jelle Van Riet, dichter Charlotte Van den Broeck, schrijver Peter Vermeersch, letterkundige Maarten Tengbergen en schrijver Koen Peeters met schilder Koen Broucke wisten 140 liefhebbers te boeien. “Eigenlijk hebben we er een culturele rondgang in de wijk van gemaakt. Zo maakten we onderweg naar de locaties ook een tussenstop bij iconische plaatsen of kunstwerken van The Crystel Ship”, duidt schepen Plasschaert.

Touché

“Ook knap was de opkomst voor de ‘bibdate’ met Klara-stem Heidi Lenaerts. Vijftig deelnemers brachten er hun favoriete boek(en) mee en kaartten bij met een hapje en drankje. Een ander hoogtepunt was toch wel de live-uitzending van Radio 1 op zondag, met het praatprogramma Touché. In De Grote Post kwamen hiervoor 180 toeschouwers opdagen - behoorlijk indrukwekkend. Kortom: ‘Liefde tussen de lijnen’ kon in totaal meer dan vijfhonderd liefhebbers bekoren. Dat is vrij veel voor toch een specifiek cultureel thema. Ook in de toekomst blijven we inzetten op literatuur en poëzie. Dat staat ook zo in het bestuursakkoord.” In de marge van het evenement liet Toerisme Oostende rozen uitdelen in de winkel- en centrumstraten.