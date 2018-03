"Levensverhaal van tante die verliefd werd op Duitse officier is roman waard" Vrouw ontdekt dat grootvader zus heeft en pluist verleden uit LEEN BELPAEME

02 maart 2018

02u54 0 Oostende Viviane Huygebaert wist niet dat haar grootvader nog een oudere zus had, tot ze een foto kreeg van Lisa. Over haar werd gezwegen. Ze vertrok na de Eerste Wereldoorlog met een Duitse officier naar Duitsland. Viviane en haar man Erwin Mahieugingen zochten én vonden nieuwe familieleden in Duitsland. "Ik zou haar levensverhaal graag neerschrijven: elk leven is een roman", vertelt ze.

Als 22-jarig meisje leerde Elisa in maart 1918 de Duitser kennen in het casino van Oostende, waar ze werkte. Eind oktober vertrok ze met hem mee naar Duitsland. Alleen, het verhaal kreeg geen happy ending. Ze beviel in 1920 van een kind, maar het koppel is niet getrouwd. Toch keerde Elisa nooit meer terug naar België. Misschien wel omdat de schande te groot was. Haar familie sprak nooit meer over haar. "Ik wist zelfs niet dat er nog een zus was tot een tante naar mij kwam met een foto van Elisa, die meestal gewoon Lisa genoemd werd. Ik had enkel de foto met de naam van de fotograaf en ben in 2014 beginnen zoeken. Ik wilde weten wat ze gedaan had, en vooral, of ze daar gelukkig was geworden."





Ondertussen zijn al heel wat puzzelstukken op zijn plaats gevallen. "Onze zoektocht begon in Leipzig. We hebben heel wat archieven in Duitsland gecontacteerd. Uiteindelijk vonden we een overlijdensbericht waarop stond dat ze een zoon had, een schoondochter en een kleindochter." Na enkele telefoontjes kwam Viviane de schoondochter van Lisa op het spoor, Irma. "We hebben Irma ondertussen al drie keer bezocht en zij spreekt met veel genegenheid over Lisa. Ze wist dat Lisa in België geboren was, maar niet dat ze er nog familie had. Toen Lisa stierf in 1973 hadden ze wel een brief gestuurd naar haar zus, met wie ze nog contact had gehouden, maar er kwam geen antwoord. Die brief bestaat nog."





Gevlucht

Door de contacten konden Viviane en haar man Erwin al een stuk van de levenswandel van Lisa reconstrueren. "De officier had haar meegenomen naar Duitsland en achtergelaten bij de vrouw van een schoolhoofd, waar ze de Duitse taal, cultuur en etiquette leerde. We vermoeden dat ze daar voorbereid werd op een huwelijk. Waarom dat huwelijk niet is doorgegaan? Het was voor een Duitse officier vermoedelijk moeilijk om met een Belgische te trouwen. In het naoorlogse Duitsland kreeg België immers de schuld van alle problemen. De Belgen hadden immers de Duitsers niet doorgelaten op hun weg naar Parijs. In 1927 vlucht Lisa, in hoge nood, zo schrijft ze, naar de mensen die haar hadden opgevangen eind 1918. De officier had haar kind meegenomen en ze zocht onderdak. Zo komt ze terecht in Leipzig, om als nanny en kokkin te werken. Ze blijft er uiteindelijk 22 jaar. "Op het einde woonden er Russen in het huis van het gezin, dat ondertussen gevlucht was tijdens WO II. Lisa bleef trouw voor het huis zorgen, hoe het zwaar ze het ook had. "We hebben ondertussen contact met één van de kinderen voor wie ze heeft gezorgd en via die familie konden we ook al brieven lezen van Lisa aan de familie. Ik denk dat ze daar gebleven is in de hoop dat haar zoon haar zou vinden en dat is ook gebeurd."





Zwijgers

Het onwaarschijnlijke is dat de zoon pas toen hij wou trouwen ontdekte op zijn geboorteakte dat de vrouw die voor hem gezorgd had niet zijn echte moeder was. Hij is haar gaan zoeken en Lisa is meegegaan met haar zoon."





De brieven van Lisa zijn heel belangrijk voor Viviane.





"Door de zoektocht voel ik me wel verbonden met haar. Ik denk dat ze gelukkig is geweest. Ze moet toch ook heel wat leuke dingen hebben meegemaakt bij dat welgesteld gezin in Leipzig. Later schreef ze wel eens dat ze eenzaam was en dat ze geen geld had voor postzegels."





Viviane Huygebaert kan enkel gissen naar hoe het afgelopen is tussen de officier en Lisa. "Ik denk dat hij echt wel van haar hield, maar dat het onmogelijk was om met haar te trouwen. Haar zoon heeft er nooit iets over verteld aan zijn vrouw, dus weet Irma er zelf het fijne niet van. Het is echt een familie van zwijgers."





Verhaal schrijven

Viviane heeft regelmatig contact met de kleindochter van Lisa.





"Voorlopig heb ik haar nog niet ontmoet. Het moet dan ook overweldigend zijn om te ontdekken dat je nog een volledige familie hebt in België. Sowieso is het een onwaarschijnlijk verhaal. Lisa maakte twee wereldoorlogen mee, verhuisde nadien naar het noorden van Duitsland en leefde achter het IJzeren Gordijn. We zoeken nu nog verder, maar de bedoeling is zeker om het verhaal neer te schrijven, ieder leven is een roman", zegt Viviane nog.